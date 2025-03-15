Россияне ночью запустили 178 БПЛА. Со скольки справилась ПВО?

Ночью с 14 на 15 марта россияне в очередной раз атаковали Украину с воздуха. Для этого они использовали две баллистические ракеты Искандер-М, а также 178 ударными БпЛА типа “Shahed” и беспилотники-имитатори.

Запуск ракет происходил из Курской области, а дроны стартовали сразу с нескольких направленияй: Орел, Миллерово, Курск, Брянск, Приморско-Ахтарск (все – РФ), Чауда (Крым).