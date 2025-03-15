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Россияне ночью запустили 178 БПЛА. Со скольки справилась ПВО?

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Россияне ночью запустили 178 БПЛА. Со скольки справилась ПВО?

Генштаб

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Ночью с 14 на 15 марта россияне в очередной раз атаковали Украину с воздуха. Для этого они использовали две баллистические ракеты Искандер-М, а также 178 ударными БпЛА типа “Shahed” и беспилотники-имитатори.

Запуск ракет происходил из Курской области, а дроны стартовали сразу с нескольких направленияй: Орел, Миллерово, Курск, Брянск, Приморско-Ахтарск (все – РФ), Чауда (Крым).

“Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины.

По состоянию на 08.30 подтверждено сбитие 130 ударных БпЛА типа Shahed и беспилотников других типов в Харьковской, Полтавской, Сумской, Черниговской, Черкасской, Киевской, Житомирской, Хмельницкой, Кировоградской, Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Одесской и Николаевской областях.

38 вражеских беспилотников-имитаторов – локационно потеряны (без негативных последствий).

В результате российской атаки пострадали Днепропетровщина, Харьковщина, Одесщина, Сумщина, Черниговщина и Киевщина”, – говорится в отчете ВС ВСУ.

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Источник:
ПС ЗСУ
Опубликовал: Максим Кучер
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