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Морозюк – о восстановлении после травмы: Два дня немного плакал

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И о сроках возвращения на поле

Морозюк – о восстановлении после травмы: Два дня немного плакал

instagram.com/profanmfc

Новина українською

Бывший футболист киевского "Динамо" Николай Морозюк рассказал о том, как происходит его восстановление после травмы руки.

Напомним, что сейчас Морозюк играет за медиа футбольный клуб "MFC ProFan". Во время игры полузащитник получил травму руки.

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"Пока все хорошо. Первые два дня немного плакал, потом проанализировал все случившееся и понял, что ничего серьезного в этом нет. Скоро все заживает, через неделю должны снять гипс, будет время для реабилитации. Надеюсь, в ближайшее время вернуться на футбольное поле", — сказал Морозюк.

Напомним, что именно Морозюк стал первым игроком, официально перешедшим в рамках трансфера в украинском медиа футболе.

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Николай Морозюк
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Источник:
ВДИНАМО
Опубликовал: Валентина Чорноштан
Комментарии
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Caballero (DC)
15.03.2025 в 14:16
Іринка Морозюк ще надихне коханого на футбольні звершення.
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Комментарии 1
Caballero (DC)
15.03.2025 в 14:16
Іринка Морозюк ще надихне коханого на футбольні звершення.
Ответить
0
0

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