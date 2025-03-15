Морозюк – о восстановлении после травмы: Два дня немного плакал
И о сроках возвращения на поле
instagram.com/profanmfc
Бывший футболист киевского "Динамо" Николай Морозюк рассказал о том, как происходит его восстановление после травмы руки.
Напомним, что сейчас Морозюк играет за медиа футбольный клуб "MFC ProFan". Во время игры полузащитник получил травму руки.
"Пока все хорошо. Первые два дня немного плакал, потом проанализировал все случившееся и понял, что ничего серьезного в этом нет. Скоро все заживает, через неделю должны снять гипс, будет время для реабилитации. Надеюсь, в ближайшее время вернуться на футбольное поле", — сказал Морозюк.
Напомним, что именно Морозюк стал первым игроком, официально перешедшим в рамках трансфера в украинском медиа футболе.
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