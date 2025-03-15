Морозюк – о восстановлении после травмы: Два дня немного плакал

Бывший футболист киевского "Динамо" Николай Морозюк рассказал о том, как происходит его восстановление после травмы руки.

Напомним, что сейчас Морозюк играет за медиа футбольный клуб "MFC ProFan". Во время игры полузащитник получил травму руки.

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"Пока все хорошо. Первые два дня немного плакал, потом проанализировал все случившееся и понял, что ничего серьезного в этом нет. Скоро все заживает, через неделю должны снять гипс, будет время для реабилитации. Надеюсь, в ближайшее время вернуться на футбольное поле", — сказал Морозюк.

Напомним, что именно Морозюк стал первым игроком, официально перешедшим в рамках трансфера в украинском медиа футболе.