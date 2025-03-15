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В результате удара армии РФ по Кривому Рогу ранены 14 человек

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В том числе и дети

В результате удара армии РФ по Кривому Рогу ранены 14 человек

Дніпропетровська ОВА

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Вечером 14 марта россияне нанесли очередной удар по Кривому Рогу. Для этого они использовали ракеты, пострадал центр жилищного квартала города.

Днепропетровская ОВА отмечает, что в результате разрушено одноэтажное здание развлекательного заведения. Повреждена инфраструктура, более полутора десятков многоквартирных и 10 частных домов, два учебных и спортивных заведения. Избитые магазины, аптека, салон красоты, кафе, авто.

Всего на данный момент известно о 14 пострадавших, среди которых двое детей.

Также ночью в результате атаки российскими БПЛа пострадала инфраструктура на Синельниковщине, в Павлоградском районе. Также артиллерия атаковала и Никопольщину. Пока информации о погибших и раненых нет.

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Источник:
Дніпропетровська ОВА
Опубликовал: Максим Кучер
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