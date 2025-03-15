В результате удара армии РФ по Кривому Рогу ранены 14 человек

Вечером 14 марта россияне нанесли очередной удар по Кривому Рогу. Для этого они использовали ракеты, пострадал центр жилищного квартала города.

Днепропетровская ОВА отмечает, что в результате разрушено одноэтажное здание развлекательного заведения. Повреждена инфраструктура, более полутора десятков многоквартирных и 10 частных домов, два учебных и спортивных заведения. Избитые магазины, аптека, салон красоты, кафе, авто.

Всего на данный момент известно о 14 пострадавших, среди которых двое детей.

Также ночью в результате атаки российскими БПЛа пострадала инфраструктура на Синельниковщине, в Павлоградском районе. Также артиллерия атаковала и Никопольщину. Пока информации о погибших и раненых нет.