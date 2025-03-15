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Украинская ракета Длинный Нептун на 1000 километров прошла успешное боевое применение – Зеленский

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Имеет точный удар

Украинская ракета Длинный Нептун на 1000 километров прошла успешное боевое применение – Зеленский

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Президент Украины Владимир Зеленский в своем Telegram сообщил об успешном испытании нового украинского оружия.

“Сегодня были доклады о нашей ракетной программе. Есть существенные результаты. "Долгий Нептун" прошел испытание и успешное боевое применение. Новая украинская ракета, точный удар. Дистанция – тысяча километров.

Спасибо нашим украинским разработчикам, производителям и военным. Продолжаем работать ради обеспечения безопасности Украины”, – написал Зеленский.

Кроме этого, президент рассказал, над какой помощью партнеров сейчас работает официальный Киев.

“И сегодня же был доклад министра обороны Украины о новых пакетах поддержки от партнеров. Обеспечиваем поставки артиллерии. Благодарен всем партнерам, которые помогают”, – добавил Зеленский.

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Источник:
Зеленський в Telegram
Опубликовал: Максим Кучер
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