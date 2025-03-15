Зеленский: Окружения украинских войск на Курщине нет

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал текущую ситуацию на фронте Курского направления.

“Доклад Главкома Сырского. Защита позиций в Донецкой области и других участках фронта. Благодарен всем украинским подразделениям за устойчивость и эффективность в уничтожении оккупанта. Ситуация на Покровском направлении стабилизирована. Отдельно по Курщине. Операция наших сил в определенных районах Курской области продолжается. Подразделения выполняют задачи именно так, как это нужно.

Благодаря украинским силам на Курщине было отвлечено значительное количество российских сил по другим направлениям. Наши войска продолжают удерживать соответствующие группировки России и Северной Кореи на Курщине. Окружения наших войск нет”, – говорится в заявлении Зеленского.