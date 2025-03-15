Зеленский: Окружения украинских войск на Курщине нет
Но россияне накапливают силы недалеко от Сумской области
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Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал текущую ситуацию на фронте Курского направления.
“Доклад Главкома Сырского. Защита позиций в Донецкой области и других участках фронта. Благодарен всем украинским подразделениям за устойчивость и эффективность в уничтожении оккупанта. Ситуация на Покровском направлении стабилизирована. Отдельно по Курщине. Операция наших сил в определенных районах Курской области продолжается. Подразделения выполняют задачи именно так, как это нужно.
Благодаря украинским силам на Курщине было отвлечено значительное количество российских сил по другим направлениям. Наши войска продолжают удерживать соответствующие группировки России и Северной Кореи на Курщине. Окружения наших войск нет”, – говорится в заявлении Зеленского.
Однако параллельно наблюдается опасность удара по Сумщине.
“Также видим направления вдоль нашей восточной границы Украины, где российская армия накапливает силы. Это свидетельствует о желании нанести удар по нашей Сумской области. Мы это понимаем и будем противодействовать.
Хотелось бы, чтобы и все партнеры понимали, что именно планирует Путин, к чему готовится и что будет игнорировать. Накопление российских сил свидетельствует о том, что в Москве собираются игнорировать дипломатию и дальше. Затягивание войны Россией очевидно. Мы готовы предоставить партнерам всю реальную информацию о ситуации на фронте, Курской области и вдоль границы”, – добавил Зеленский.
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