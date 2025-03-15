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Жена хотела к Вернидубу. Кузык рассказал о том, как переходил в Кривбасс

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Жена хотела к Вернидубу. Кузык рассказал о том, как переходил в Кривбасс

Фото - ФК Кривбас / автор невідомий

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Полузащитник "Кривбасса" Денис Кузык рассказал, как в свое время оказался в криворожском клубе.

"Однажды я сидел на рыбалке, когда позвонил мой агент и предложил вариант с "Кривбассом". Я сразу согласился на это предложение. Интересно, что когда я играл в "Колосе", моя жена всегда обращала внимание на Юрия Вернидуба, как тренера, и задумывалась, что для меня было бы очень круто с ним поработать. Вскоре, так и получилось. Поэтому получается, моя жена как чувствовала", - поделился Кузык.

Матч 21-го тура УПЛ "Кривбасс" - "Левый Берег", который должен был состояться сегодня, перенесен из-за затяжных воздушных тревог.

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Кривбасс (Кривой Рог) Денис Кузык
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Источник:
ukrfootball.ua
Опубликовал: Виктор Иванчук
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