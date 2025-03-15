Верес сыграет спарринг с командой Первой лиги
В пятницу
Фото: НК Верес
Ривненский "Верес" заполнит международную паузу контрольным матчем с черновицкой "Буковиной", которая выступает в Первой лиге.
Игра состоится 21-го марта, в пятницу. Начало - в 12:00. Местом проведения выступит ривненский стадион "Авангард".
Следующий официальный поединок "Вереса" запланирован на 28-е марта (пятница). В этот день "красно-черные" в рамках 22-го тура УПЛ будут играть с "Ингульцом".
По теме
Оцените этот материал:
Источник:Верес
Опубликовал: Виктор Иванчук
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Один из проблемных клубов Первой Лиги решил свое будущее
- Кривбасс – Левый берег. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
- Манчестер Сити – Брайтон. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ
- В ОП ответили на вопрос о возможных выборах и отмене военного положения на время 30-дневного перемирия
- "Сколько шкур на фото?" Ирина Морозюк провокационно напомнила о себе. ФОТО
- Звезда Бундеслиги остался без невесты накануне свадьбы – причина шокировала всех
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
15 000 грн
2На сайт
5 000 грн
3На сайт
150 000 грн
4На сайт
100 000 грн