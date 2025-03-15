Верес сыграет спарринг с командой Первой лиги

Ривненский "Верес" заполнит международную паузу контрольным матчем с черновицкой "Буковиной", которая выступает в Первой лиге.

Игра состоится 21-го марта, в пятницу. Начало - в 12:00. Местом проведения выступит ривненский стадион "Авангард".

Следующий официальный поединок "Вереса" запланирован на 28-е марта (пятница). В этот день "красно-черные" в рамках 22-го тура УПЛ будут играть с "Ингульцом".