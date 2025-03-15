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Грузинский легионер ЛНЗ рассказал, какой в жизни Кварацхелия

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Игрока черкасской команды вызвали в сборную

Грузинский легионер ЛНЗ рассказал, какой в жизни Кварацхелия

Фото з відкритих джерел

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Полузащитник "ЛНЗ" Шота Ноникашвили прокомментировал свой вызов в сборную Грузии и признался, общается ли со звездой "ПСЖ" Хвичей Кварацхелией.

- Ты радуешься этому или для тебя это уже привычная процедура?

- Прежде всего каждый вызов в сборную - очень большая честь для меня и для любого футболиста. Представлять свою страну - это очень особенный момент, но одновременно очень ответственный и является большой мотивацией для меня.

- В чем особенность атмосферы в сборной Грузии?

- Она фантастическая. У нас сплоченная команда с позитивной энергией и сильным командным духом. Мы демонстрируем это в каждом матче, чувствуем, что в нас течет горячая грузинская кровь.

- Общаешься ли ты с Хвичей Кварацхелией? Какой он человек?

- Да, мы общаемся, у нас очень хорошие отношения. Квара - не только фантастический игрок, а еще и фантастический парень, очень скромный и трудолюбивый. Он всегда отдает всего себя команде. А на поле он настоящий лидер, но также он просто обычный парень, который очень любит футбол.

- Всем, кого вызывают в сборную, предстоит долгая дорога к месту назначения. Что ты делаешь, пока едешь и летишь в Грузию?

- Да, путешествие может быть долгим, но когда ты едешь на родину, это не проблема. Иногда я читаю книги и смотрю фильмы, ну и, конечно, сплю.

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Грузия ЛНЗ (Черкассы) Хвича Кварацхелия Шота Ноникашвили
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Источник:
ЛНЗ
Опубликовал: Виктор Иванчук
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