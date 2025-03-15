Трамп объявил, кто стал специальным представителем по Украине
Для контактов с украинской стороной
фото из свободных источников
Президент США Дональд Трамп специальным представителем по Украине назначил генерала в отставке Кита Келлога. Он будет общаться с президентом Украины Владимиром Зеленским и украинским руководством.
Трамп отметил, что Келлог имеет "очень хорошие общие отношения" с украинской стороной. До этого Келлог занимал должность спецпредставителя президента США по вопросам Украины и России.
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Напомним, ранее Трамп назначил спецпредставителем на Ближнем Востоке миллиардера Стива Уиткоффа. Недавно он ездил в Москву.
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Источник:truthsocial.com
Опубликовал: Виктор Иванчук
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