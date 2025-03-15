  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Трамп объявил, кто стал специальным представителем по Украине
В тренде

Трамп объявил, кто стал специальным представителем по Украине

Общие новости

Для контактов с украинской стороной

Трамп объявил, кто стал специальным представителем по Украине

фото из свободных источников

Новина українською

Президент США Дональд Трамп специальным представителем по Украине назначил генерала в отставке Кита Келлога. Он будет общаться с президентом Украины Владимиром Зеленским и украинским руководством.

Трамп отметил, что Келлог имеет "очень хорошие общие отношения" с украинской стороной. До этого Келлог занимал должность спецпредставителя президента США по вопросам Украины и России.

Читайте такжеКеллог: Трамп обещал закончить войну за 24 часа, но мы не уточняли, в какой именно день

Напомним, ранее Трамп назначил спецпредставителем на Ближнем Востоке миллиардера Стива Уиткоффа. Недавно он ездил в Москву.

По теме
yellow-arrow
В Украины и Бельгии одинаковые сильные стороны? Судаков оценил соперника перед противостоянием
yellow-arrow
Грузинский легионер ЛНЗ рассказал, какой в жизни Кварацхелия
yellow-arrow
В сборную Украины прибыл первый легионер
США Дональд Трамп война с россией Кит Келлог
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
truthsocial.com
Опубликовал: Виктор Иванчук
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
5 000 грн
На сайт
3
150 000 грн
На сайт
4
100 000 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости