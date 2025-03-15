Трамп объявил, кто стал специальным представителем по Украине

Президент США Дональд Трамп специальным представителем по Украине назначил генерала в отставке Кита Келлога. Он будет общаться с президентом Украины Владимиром Зеленским и украинским руководством.

Трамп отметил, что Келлог имеет "очень хорошие общие отношения" с украинской стороной. До этого Келлог занимал должность спецпредставителя президента США по вопросам Украины и России.

Напомним, ранее Трамп назначил спецпредставителем на Ближнем Востоке миллиардера Стива Уиткоффа. Недавно он ездил в Москву.