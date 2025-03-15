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Чернигов подвергся второй атаке русских шахедов за сутки. Есть попадания в жилые дома

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Террористы продолжают убивать

Чернигов подвергся второй атаке русских шахедов за сутки. Есть попадания в жилые дома

Фото: Чернігівська МВА

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Чернигов подвергся двум атакам российских БпЛА за субботу, 15-е марта. Ночью начальник Черниговской МВА Дмитрий Брижинский сообщал о попадании дрона возле десятиэтажки.

Было повреждено 65 квартир в многоэтажке, 12 частных домов и 19 автомобилей. Два авто уничтожены.

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Вечером, около 22 часов, Брижинский сообщил о попадании дрона в пятиэтажный дом - разрушены два верхних этажа. Еще один дрон повредил два частных дома.

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Источник:
Суспільне
Опубликовал: Виктор Иванчук
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