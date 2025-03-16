Соло от Мбаппе, первая победа Ворсклы в году, Ярмолюк переиграл Забарного, ничьи Миколенко и Цыганкова. Главные новости за 15 марта

Традиционно начинаем наш дайджест с новостей родной УПЛ. В частности, в рамках 21-го тура чемпионата Украины львовский "Рух" на своем поле принимал полтавскую "Ворсклу". В итоге, триумф в этом противостоянии добыли именно подопечные Юрия Максимова. Три очка для "зеленых" принес точный выстрел арендованного у киевского "Динамо" универсального хавбека Малыша. Эта победа стала первой для "Ворсклы" в 2025-м календарном году и позволила полтавскому коллективу выбраться из зоны стыков.

К сожалению, субботний игровой день в УПЛ ограничился лишь вышеупомянутым поединком львовян и полтавчан. Поскольку матч между "Кривбассом" и "Левым Берегом", который должен был состояться в Кривом Роге, так и не был сыгран. Причиной стали длительные сигналы о воздушной тревоге в регионе. В свою очередь, матч не будет доигран в воскресенье. Криворожский клуб сообщил, что по договоренности сторон команды доиграют эту встречу в одну из резервных дат в календаре чемпионата.

Теперь к новостям "Туманного Альбиона". Традиционно, очередной тур тамошней АПЛ не обошелся без участия украинских легионеров. В частности, в матче 29-го тура английского первенства "Эвертон" на "Гудисон Парк" принимал лондонский "Вест Хэм". "Молотобойцы" первыми открыли счет во встрече, а "ирискам" удалось установить паритет на табло только на последних минутах. В стартовом составе команды из Ливерпуля вышел наш Виталий Миколенко. В итоге, защитник сборной Украины отыграл весь поединок и получил от аналитического портала WhoScored оценку в размере 7,0 баллов.

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Также эта суббота в УПЛ запомнилась дуэлью украинских легионеров. Речь идет о встрече "Борнмута" Забарного и "Брентфорд" Ярмолюка. Илья традиционно вышел в старте "вишневых" и отыграл весь матч. В свою очередь Илья появился на поле только во втором тайме, выйдя на замену на 72-й минуте. Хозяева первыми открыли счет, однако после этого гости дважды поразили ворота "Борнмута" и оформили победный камбэк.

Не обошелся очередной тур АПЛ и без сенсаций. Крепкий "Брайтон" под Фабиана Гюрцелера пришел в гости на "Этихад" к "Манчестер Сити" Пепа Гвардиолы и отобрал очки у "горожан". Уже на 11-й минуте этого поединка счет размочил норвежский нападающий хозяев Эрлинг Холанд, однако в итоге команды расписали мировую - 2:2. Сейчас "Манчестер Сити" расположился на 5-й позиции в турнирной таблице, а "чайки" - на 7-м месте, соответственно. Разница между коллективами составляет лишь один зачетный балл.

Если же говорить об итальянской Серии А, то субботний игровой день в ней запомнился прежде всего очередным камбэком "россонери". "Милан" первым пропустил на "Сан-Сиро" от скромного "Комо", однако собрался во втором тайме и вырвал три очка. Эта победа не позволила "дьяволам" ощутимо подняться в турнирной таблице национального первенства. Таким образом, команда Сержиу Консейсана все еще идет седьмой.

В свою очередь, в 26-м туре немецкой Бундеслиги центральным стало противостояние "Лейпцига" и "Боруссии" Дортмунд. Встреча проходила на домашнем для "быков" стадионе - "РБ Арене". Забить мячами в составе хозяев отличились Симонс и Опенда - проведя по голу в каждом из таймов, соответственно. После этого матча "красно-белые" замыкают топ-5 таблицы, а "шмели" упали аж на 11-ю позицию. При этом, из-за большой плотности, разница между коллективами составляет лишь 7 очков.

И на конец, к актуальным новостям из солнечной Испании. В 28-м туре Ла Лиги мадридский "Реал" на выезде встречался с "Вильярреалом". Первыми забить удалось именно представителям "Желтой субмарины", однако судьбу поединка в пользу "сливочных" решил дубль их главной звезды - Килиана Мбаппе. Ворота команда Карло Анчелотти традиционно защищал бельгиец Тибо Куртуа. На данный момент королевский клуб возглавляет турнирную таблицу Примеры, однако у второй "Барселоны" Ханси Флика есть еще два матча в запасе.

Также не прошел игровой день в испанской Примере без участия украинского футболиста. Речь идет о домашнем поединке "Жироны" Виктора Цыганкова против "Валенсии". Наш вингер вышел в старте и отыграл 85 минут, а его команда первой пропустила, но отыгралась по ходу встречи. Эта ничья стала третьей подряд для команды Мичела, а сам 27-летний Цыганков получил за эту встречу от аналитических порталов WhoScored и SofaScore оценки 6,6 и 6,8, соответственно.