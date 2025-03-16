Не только Ротань: 2 тренера, которые могут заменить Шовковского, – СМИ
Но чемпионство еще не потеряно
Фото: ФК Динамо
Столичный гранд возглавляет таблицу и всего на 4 балла опережает "Александрию". Нервный старт команды в 2025 году начал все чаще порождать разговоры о возможной замене тренера ближайшим летом.
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Испанский тренер Унаи Мельгоса, работающий с молодежной сборной Украины U-21 – один из возможных кандидатов. Он вывел своих подопечных на Евро-2025, уже работал в академии клуба, под его руководством раскрылись Виктор Цыганков, Денис Попов и Николай Шапаренко.
Игорь Костюк, тренер "Динамо" U-19, не раз упоминался как потенциальная замена – сначала Мирче Луческу, а теперь и Шовковскому. Он хорошо знает систему клуба и работал с испанскими специалистами, включая Мельгосу, перенимая их подходы. Многие игроки основы – его воспитанники, но методы подготовки критикуют за медленный прогресс футболистов.
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