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Не только Ротань: 2 тренера, которые могут заменить Шовковского, – СМИ

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Но чемпионство еще не потеряно

Не только Ротань: 2 тренера, которые могут заменить Шовковского, – СМИ

Фото: ФК Динамо

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Столичный гранд возглавляет таблицу и всего на 4 балла опережает "Александрию". Нервный старт команды в 2025 году начал все чаще порождать разговоры о возможной замене тренера ближайшим летом.

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Испанский тренер Унаи Мельгоса, работающий с молодежной сборной Украины U-21 – один из возможных кандидатов. Он вывел своих подопечных на Евро-2025, уже работал в академии клуба, под его руководством раскрылись Виктор Цыганков, Денис Попов и Николай Шапаренко.

Игорь Костюк, тренер "Динамо" U-19, не раз упоминался как потенциальная замена – сначала Мирче Луческу, а теперь и Шовковскому. Он хорошо знает систему клуба и работал с испанскими специалистами, включая Мельгосу, перенимая их подходы. Многие игроки основы – его воспитанники, но методы подготовки критикуют за медленный прогресс футболистов.

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Александр Шовковский Руслан Ротань Игорь Костюк Динамо (Киев) Унаи Мельгоса
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Источник:
Новини Live
Опубликовал: Александр Симченко
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