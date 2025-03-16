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Силы обороны ликвидировали и ранили за сутки 1400 россиян. Генштаб подытожил потери армии РФ

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Более четырехсот единиц техники были поражены

Силы обороны ликвидировали и ранили за сутки 1400 россиян. Генштаб подытожил потери армии РФ

Фото: Генеральний штаб ЗСУ / Автор невідомий

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Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины подытожил потери россиян за минувшие сутки войны.

Силы обороны были ликвидированы и ранили 1400 оккупантов. Кроме этого, были уничтожены 404 единицы техники.

В целом потери россиян с 24 февраля 2022 выглядят следующим образом:

  • личного состава – около 894 240 (+1400) человек,
  • танков ‒ 10325 (+10) ед,
  • боевых бронированных машин ‒ 21478 (+20) ед,
  • артиллерийских систем - 24561 (+78) ед,
  • РСЗО – 1317 (+2) ед,
  • средств ПВО ‒ 1104 (+1) ед,
  • самолетов – 370 (+0) ед,
  • вертолетов – 331 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 29413 (+180),
  • крылатых ракет ‒ 3121 (+0),
  • кораблей/катеров ‒ 28 (+0) ед,
  • подводных лодок – 1 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 40684 (+113) ед,
  • специальной техники – 3777 (+0).
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Источник:
Генштаб ЗСУ
Опубликовал: Максим Кучер
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