Силы обороны ликвидировали и ранили за сутки 1400 россиян. Генштаб подытожил потери армии РФ
Более четырехсот единиц техники были поражены
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / Автор невідомий
Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины подытожил потери россиян за минувшие сутки войны.
Силы обороны были ликвидированы и ранили 1400 оккупантов. Кроме этого, были уничтожены 404 единицы техники.
В целом потери россиян с 24 февраля 2022 выглядят следующим образом:
- личного состава – около 894 240 (+1400) человек,
- танков ‒ 10325 (+10) ед,
- боевых бронированных машин ‒ 21478 (+20) ед,
- артиллерийских систем - 24561 (+78) ед,
- РСЗО – 1317 (+2) ед,
- средств ПВО ‒ 1104 (+1) ед,
- самолетов – 370 (+0) ед,
- вертолетов – 331 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 29413 (+180),
- крылатых ракет ‒ 3121 (+0),
- кораблей/катеров ‒ 28 (+0) ед,
- подводных лодок – 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 40684 (+113) ед,
- специальной техники – 3777 (+0).
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Источник:Генштаб ЗСУ
Опубликовал: Максим Кучер
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