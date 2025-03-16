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В результате ночной атаки россиян с воздуха пострадали четыре области. Сколько БПЛА запустила армия РФ?

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Большинство было ликвидировано силами ПВО

В результате ночной атаки россиян с воздуха пострадали четыре области. Сколько БПЛА запустила армия РФ?

Генштаб

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В ночь с 15 на 16 марта россияне атаковали Украину с воздуха с помощью БПЛА. Всего враг для этого выпустил 90 ударных дронов типа Shahed и беспилотники-имитаторы разных типов.

Их запускали с четырех направлений на территории России: Миллерово, Брянск, Шаталово, Приморско-Ахтарское. Кроме этого использовали также и мыс Чауда во временно оккупированном Крыму.

“Воздушное нападение отражали зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины.

По состоянию на 09:00 подтверждено сбитие 47 ударных БпЛА типа Shahed и беспилотников других типов в Харьковской, Полтавской, Сумской, Черкасской, Киевской, Житомирской, Днепропетровской, Донецкой и Одесской областях.

33 вражих беспилотника-имитатора — локационно потеряны (без негативных последствий)”, – сообщают ВС ВСУ.

Известно, что сразу четыре региона пострадали из-за российской атаки: Черниговщина, Киевщина, Харьковщина и Одесщина.

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Источник:
ПС ЗСУ
Опубликовал: Максим Кучер
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