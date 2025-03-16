Сын Тараса Степаненко выиграл медаль на Чемпионате Андалусии по дзюдо

Сын украинского полузащитника "Эюпспора" Тараса Степаненко Ярослав стал одним из лучших на Чемпионате Андалусии по дзюдо. Об этом рассказал тренер юного спортсмена.

Ярослав завоевал бронзу на Чемпионате Андалусии. Тренер отметил, что Степаненко-младший занимается всего восемь месяцев, однако борется на уровне с детьми, которые тренируются многие годы.

Ярослав занимается в школе в Марбелье – там проживают трое сыновей Тараса Степаненко с его женой Маргаритой.