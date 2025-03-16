Сын Тараса Степаненко выиграл медаль на Чемпионате Андалусии по дзюдо
Не пойдет ли стопами отца?
Тарас Степаненко в Instagram
Сын украинского полузащитника "Эюпспора" Тараса Степаненко Ярослав стал одним из лучших на Чемпионате Андалусии по дзюдо. Об этом рассказал тренер юного спортсмена.
Ярослав завоевал бронзу на Чемпионате Андалусии. Тренер отметил, что Степаненко-младший занимается всего восемь месяцев, однако борется на уровне с детьми, которые тренируются многие годы.
Ярослав занимается в школе в Марбелье – там проживают трое сыновей Тараса Степаненко с его женой Маргаритой.
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Источник:Тарас Степаненко в Instagram
Опубликовал: Максим Кучер
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