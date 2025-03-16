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Буковина проведёт спаринги с двумя командами УПЛ

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Буковина проведёт спаринги с двумя командами УПЛ

instagram.com/fc.bukovyna

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"Буковина" проведёт спаринги с двумя командами УПЛ.

Черновицкий клуб перед первым официальным матчем проведёт три спаринга.

18 марта "Буковина" сыграет два матча с "Полесьем". В 11:00 черновицкий клуб сыграет с основной командой "Полесья", играющей в УПЛ. Спустя 2 часа "Буковина" сразится с "Полесьем-2", играющим во Второй Лиге. Поединки пройдут в Житомире на базе "Полесья".

В пятницу 21 марта "Буковина" сыграет с "Вересом" в Ровном. Матч состоится в 12:00.

Клуб сообщил, что видеотрансляции матчей не будет.

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Напомним, что первый официальный матч Буковина" сыграет в 1/4 финала Кубка Украины против "Виктории" 1 апреля.

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Контрольные матчи Буковина (Черновцы) Верес (Ровно) Полесье (Житомир)
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Источник:
Буковина
Опубликовал: Владислав Прийменко
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