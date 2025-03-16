Буковина проведёт спаринги с двумя командами УПЛ
Продолжают готовиться к сезону
instagram.com/fc.bukovyna
"Буковина" проведёт спаринги с двумя командами УПЛ.
Черновицкий клуб перед первым официальным матчем проведёт три спаринга.
18 марта "Буковина" сыграет два матча с "Полесьем". В 11:00 черновицкий клуб сыграет с основной командой "Полесья", играющей в УПЛ. Спустя 2 часа "Буковина" сразится с "Полесьем-2", играющим во Второй Лиге. Поединки пройдут в Житомире на базе "Полесья".
В пятницу 21 марта "Буковина" сыграет с "Вересом" в Ровном. Матч состоится в 12:00.
Клуб сообщил, что видеотрансляции матчей не будет.
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Напомним, что первый официальный матч Буковина" сыграет в 1/4 финала Кубка Украины против "Виктории" 1 апреля.
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