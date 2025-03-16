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Во время международной паузы Рух проведет 2 спарринга

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Во время международной паузы Рух проведет 2 спарринга

fcrukh.com

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По информации Sport.ua, во время паузы в УПЛ на матчи сборных львовский "Рух" проведет 2 спарринга. Обе игры должны состояться 22-го марта (суббота).

Соперниками львовян станут перволиговая "ЮКСА" и неназванная любительская команда из Львовщины.

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По состоянию на сейчас "Рух" занимает 9-е место в УПЛ, имея в активе 26 очков. Следующий официальный поединок команда проведет против "Динамо", 29-го марта.

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Источник:
sport.ua
Опубликовал: Виктор Иванчук
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