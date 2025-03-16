Топ-игроки? Тренер Пюника оценил Кожушко и Кулача
Вместе с ними работал
Роман Породко
Главный тренер ереванского "Пюника" Егише Меликян оценил игровые качества бывших его украинских игроков - Олега Кожушко и Владислава Кулача.
"Дай Бог Кожушко хорошей дальнейшей карьеры. Это очень хороший игрок и человек. У него добрый характер, он порядочный парень и настоящий профессионал. Сергей любит работать на футбольном поле и является опытным игроком. В сезоне-2021 он провел в "Пюнике" полгода и зарекомендовал себя с лучшей стороны".
"Кулач? Об этом футболисте могу сказать только хорошие слова. Летом прошлого года Кулач мог продолжить свою карьеру в "Пюнике", но в то время сделать это не позволило медицинское обследование. Рад, что он снова играет на Родине, в "Ворскле". Это игрок хорошего уровня", - сказал тренер.
Нападающий Олег Кожушко сейчас является игроком перволиговой "Буковины", а форвард Владислав Кулач выступает за "Ворсклу".
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