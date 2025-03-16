Когда и на какой позиции Билодид сыграет за Металлист 1925 года? Гендир клуба прокомментировал сенсационное подписание

Генеральный директор "Металлиста 1925" Антон Иванов прокомментировал подписание контракта с дзюдоисткой Дарьей Билодид.

- Господин Антон, расскажите, как вам удалось привлечь в ряды "Металлиста 1925" призер Олимпиады Дарью Билодид?

– У нас с ней уже давно тесные взаимоотношения. Дарья уже почти год является послом "Металлиста 1925", а сейчас мы решили вывести наше сотрудничество на новый уровень.

- Когда можно ожидать дебют Билодид в футболке "Металлиста 1925"?

– Трудно сказать. Сначала мы попытаемся соединить ее график с женской командой "Металлиста 1925", проведем несколько тренировок, а дальше будем смотреть. Надеемся, что в весенней части Дарья сыграет за "Металлист 1925".

– На какой позиции она будет играть?

– Пока мы заявили Дарью как нападающую. Но ее окончательная позиция на поле будет зависеть от тренировок – как она себя там проявит. Будем смотреть, где она сможет принести больше пользы команде.

– А вообще, какая Дарья как футболистка?

– Футбол для нее не чужой вид спорта. В детстве и на собрании Дарья много играла в этот вид спорта. Она очень любит футбол и с мячом на "ты". А насколько это будет соответствовать женскому чемпионату Украины, увидим чуть позже.

– Не рассматриваете ли варианта заявить Белодид за мужскую команду, как это в свое время сделала Перуджа?

– Думаю, что нет. Перед нами стоит отдельная задача – популяризировать женский футбол как отдельный вид спорта. УАФ уделяет ему большое внимание, поэтому мы хотим присоединиться к этому процессу.

– А не раздумывали над подписанием других известных спортсменок, например, Магучих, сестер Музычук или Харлан, или даже создать отдельную команду из праймовых спортсменов не из мира футбола?

– Белодид – это наша первая проба пера, ведь у нас тесные взаимоотношения с Дарьей. Мы хотим развивать профессиональную женскую команду, чтобы она показывала лучшие результаты в Украине и представляла нашу страну в еврокубках. Поэтому сотрудничество с Дарьей – это более медийная история, чтобы привлечь внимание к женскому футболу.

Это также ментальный момент. Чтобы она рассказала нашим футболисткам о своих спортивных достижениях и успехах и этим мотивировала девушек на победы. Все же не хочется превращать профессиональный футбол в массовую медийную историю. Поэтому на этом этапе Дарьи нам будет более чем достаточно.