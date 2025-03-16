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Экс-полузащитник Днепра пропал без вести под Покровском

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Уже 1,5 месяца никакой информации о его местонахождении

Экс-полузащитник Днепра пропал без вести под Покровском

Фото: Sport.ua

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Экс-футболист Роман Максимюк пропал без вести, выполняя боевое задание под Покровском. Бывший игрок "Волыни", вероятно, попал в окружение, и о его судьбе ничего неизвестно.

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Об этом на своей странице в социальной сети Facebook написал бывший вратарь киевского "Динамо" Святослав Сирота.

Воин ВСУ в последний раз был в сети 30 января 2025 года. В этот день наводчик Сичеславской воздушно-штурмовой бригады позвонил по телефону жене и предупредил, что выступает на позиции на Покровском направлении – и с ним долгое время может не быть связи.

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Роман Максимюк Святослав Сирота
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Источник:
Святослав Сирота, Oboz.ua
Опубликовал: Александр Симченко
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