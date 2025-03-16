Экс-полузащитник Днепра пропал без вести под Покровском

Экс-футболист Роман Максимюк пропал без вести, выполняя боевое задание под Покровском. Бывший игрок "Волыни", вероятно, попал в окружение, и о его судьбе ничего неизвестно.

Об этом на своей странице в социальной сети Facebook написал бывший вратарь киевского "Динамо" Святослав Сирота.

Воин ВСУ в последний раз был в сети 30 января 2025 года. В этот день наводчик Сичеславской воздушно-штурмовой бригады позвонил по телефону жене и предупредил, что выступает на позиции на Покровском направлении – и с ним долгое время может не быть связи.