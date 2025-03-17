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Победный гол Довбика, поражения Колоса и Черноморца, исторический трофей Ньюкасла, суперкамбэк Барсы. Главные новости за 16 марта

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А также победа Арсенала над Челси, и важные три очка Интера

Победный гол Довбика, поражения Колоса и Черноморца, исторический трофей Ньюкасла, суперкамбэк Барсы. Главные новости за 16 марта

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Александр Сапожников Автор UA-Футбол
Новина українською

UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за воскресенье, 16 марта

Артем Довбик принес Роме победу над Кальяри

Украинский нападающий Артем Довбик вышел в старте "Ромы" в матче Серии А с "Кальяри", и забил единственный гол в матче – на 62-й минуте Довбику удалось сыграть после отскока на угловом (1:0). Для нападающего "Ромы" этот гол стал десятым в Серии А, и 15-м в сезоне.

Ньюкасл выиграл первый домашний трофей за 70 лет, переиграв Ливерпуль в финале Кубка лиги

"Ньюкасл" не выигрывал трофеи 56 лет, а соревнования в Англии – все 70 лет. Длинная серия сезонов без побед в турнирах завершилась в воскресенье, благодаря успеху в финале Кубка английской лиги. "Ньюкасл" играл с "Ливерпулем" и победил 2:1 благодаря голам Берна и Исака.

Барселона драматично победила Атлетико

"Барселона" осталась лидером чемпионата Испании после феерической победы над "Атлетико". Команда Диего Симеоне была впереди после голов Альвареса и Серлота, однако в середине второго тайма Левандовский отыграл один мяч, Ферран Торрес сравнял счет, Ямаль на 90+2 забил третий гол, а точку в матче поставил Торрес – 4:2. "Барселона" и "Реал" Мадрид имеют по 60 очков, однако у каталонцев есть игра в запасе, "Атлетико" третий с 56 пунктами.

Ингулец победил Черноморец в матче аутсайдеров

Две последние команды чемпионата Украины имеют одинаковое количество очков после победы "Ингульца" над "Черноморцем" в Одессе (1:0). Единственный гол в матче забил вингер "Ингульца" Олег Пушкарев. Команды имеют по 15 очков после 21 тура, у "Ингульца" еще есть игра в запасе.

Костышин начал в Колосе с поражения

Новый-старый тренер "Колоса" Руслан Костышин с поражения начал свой новый этап карьеры в ковалевском клубе. "Колос" проиграл на выезде "ЛНЗ" Романа Григорчука (2:0). По голу в ворота "Колоса" забили Эйнел Соареш и Геннадий Пасич.

Арсенал минимально победил Челси в матче АПЛ

Лондонское дерби в рамках 29 тура завершилось победой "Арсенала" над "Челси". Победу команде Микеля Артеты над коллективом Энцо Марески принес точный удар Микеля Мерино – 1:0. Александр Зинченко провел полный матч на скамейке запасных. В воскресенье свою победу также одержал "Манчестер Юнайтед", который справился с "Лестером" (3:0).

Фиорентина разгромила Ювентус, Интер оторвался от Наполи и Аталанты

В чемпионате Италии "Интер" одержал крайне важную победу над "Аталантой" (2:0), и укрепил свое лидерство. Бергамасков команда Симоне Индзаги опережает на шесть очков, а "Наполи", который не сумел переиграть аутсайдера "Венецию" (0:0) – на три. В других матчах "Фиорентина" разгромила "Ювентус" (3:0), а "Болонья" – "Лацио" (5:0).

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