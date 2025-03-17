Победный гол Довбика, поражения Колоса и Черноморца, исторический трофей Ньюкасла, суперкамбэк Барсы. Главные новости за 16 марта

UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за воскресенье, 16 марта

Украинский нападающий Артем Довбик вышел в старте "Ромы" в матче Серии А с "Кальяри", и забил единственный гол в матче – на 62-й минуте Довбику удалось сыграть после отскока на угловом (1:0). Для нападающего "Ромы" этот гол стал десятым в Серии А, и 15-м в сезоне.

"Ньюкасл" не выигрывал трофеи 56 лет, а соревнования в Англии – все 70 лет. Длинная серия сезонов без побед в турнирах завершилась в воскресенье, благодаря успеху в финале Кубка английской лиги. "Ньюкасл" играл с "Ливерпулем" и победил 2:1 благодаря голам Берна и Исака.

"Барселона" осталась лидером чемпионата Испании после феерической победы над "Атлетико". Команда Диего Симеоне была впереди после голов Альвареса и Серлота, однако в середине второго тайма Левандовский отыграл один мяч, Ферран Торрес сравнял счет, Ямаль на 90+2 забил третий гол, а точку в матче поставил Торрес – 4:2. "Барселона" и "Реал" Мадрид имеют по 60 очков, однако у каталонцев есть игра в запасе, "Атлетико" третий с 56 пунктами.

Две последние команды чемпионата Украины имеют одинаковое количество очков после победы "Ингульца" над "Черноморцем" в Одессе (1:0). Единственный гол в матче забил вингер "Ингульца" Олег Пушкарев. Команды имеют по 15 очков после 21 тура, у "Ингульца" еще есть игра в запасе.

Новый-старый тренер "Колоса" Руслан Костышин с поражения начал свой новый этап карьеры в ковалевском клубе. "Колос" проиграл на выезде "ЛНЗ" Романа Григорчука (2:0). По голу в ворота "Колоса" забили Эйнел Соареш и Геннадий Пасич.

Лондонское дерби в рамках 29 тура завершилось победой "Арсенала" над "Челси". Победу команде Микеля Артеты над коллективом Энцо Марески принес точный удар Микеля Мерино – 1:0. Александр Зинченко провел полный матч на скамейке запасных. В воскресенье свою победу также одержал "Манчестер Юнайтед", который справился с "Лестером" (3:0).