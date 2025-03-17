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Более 1200 оккупантов. Генштаб подытожил потери РФ за сутки

Общие новости

Отметка достигла в 895 тысяч

Более 1200 оккупантов. Генштаб подытожил потери РФ за сутки

WM-Blood

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За последние сутки с 16 на 17 марта, Силы обороны уничтожили 1210 захватчиков, систему РСЗО и 37 артсистем.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Общие боевые потери российской армии с 24.02.22 по 17.03.25 ориентировочно составили:

  • личного состава - около 895 450 (+1210) человек ликвидировано;
  • танков - 10 344 (+19) ед.;
  • боевых бронированных машин - 21 489 (+11) ед.;
  • артиллерийских систем - 24 598 (+37) ед.;
  • РСЗО - 1318 (+1) ед. ;
  • средства ПВО - 1104 ед.;
  • самолетов - 370 ед.;
  • вертолетов - 331 ед.;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 29 467 (+54) ед.;
  • крылатых ракет - 3121 ед.;
  • кораблей/катеров - 28 ед.;
  • подводных лодок - 1 ед.;
  • автомобильной техники и автоцистерн - 40 785 (+101) ед.;
  • специальной техники - 3778 (+1) ед.
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Источник:
Генштаб ЗСУ
Опубликовал: Александр Бураков
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