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ПВО сбила ночью 90 беспилотников. Сколько всего целей было запущено?

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ПВО сбила ночью 90 беспилотников. Сколько всего целей было запущено?

Генштаб

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В ночь на 17 марта Россия запустила 174 ударных БпЛА типа Shahed и беспилотников-имитаторов различных типов.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины.

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Подтверждено сбитие 90 шахедов и дронов других типов в Харьковской, Полтавской, Сумской, Черниговской, Черкасской, Киевской, Кировоградской, Днепропетровской, Запорожской и Одесской областях. 70 БпЛА - локально потеряны (без негативных последствий).

Вследствие вражеской атаки пострадали Одесская, Харьковская, Днепропетровская, Кировоградская, Сумская, Черниговская и Киевская области.

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Источник:
Повітряні Сили
Опубликовал: Александр Бураков
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