Малиновский в символической сборной, чемпион Италии интересуется Довбиком. Главные новости за 17 марта

UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за понедельник, 17 марта

Украинского полузащитника "Дженоа" Руслана Малиновского занесли в символическую сборную 29-го тура чемпионата Италии по версии статистического портала SofaScore.

14 марта 31-летний футболист отдал две результативные передачи в матче с "Лечче" (2:1). За это выступление он получил оценку 7,9.



Украинский комментатор и журналист Игорь Цыганык подтвердил информацию, что форвард "Ромы" Артем Довбик попал в сферу интересов "Интера". По данным источника, если лидер миланского клуба Маркус Тюрам, которым активно интересуется ПСЖ, летом переедет в Париж, одной из опций на его замену будет украинец.

Руководство "Черноморца" в ближайшее время может уволить главного тренера команды Александра Бабича.

По данным журналиста Игоря Бурбаса, тренеру дали два матча на исправление ситуации. При этом один матч "Ингульцу" (0:1) Бабич уже проиграл. Таким образом, матч следующего тура против "Карпат" может стать последним для тренера.

"Феникс" Подмонастырь может заменить ФСК "Мариуполь“ в Первой лиге. Об этом информирует "Спортивка". Отмечается, что ради выступлений в Первой лиге "Феникс" готов погасить долги "Мариуполя", который составляет примерно 5 миллионов гривен. В случае попадания в Первую лигу "Феникс", скорее всего, будет доигрывать сезон под названием "Мариуполь", а уже со следующей кампании название будет изменено.

После ухода Александра Драмбаева в ЛНЗ криворожский клуб находился в активном поиске нового центрального защитника. Первым делом рассматривались легионеры. Об этом пишет "Инсайд УПЛ".

Одним из кандидатов для криворожского клуба был воспитанник "Нанта" и экс-игрок молодежной сборной Франции Тома Базиль. Впрочем, представили 25-летнего футболиста быстро отвергли из-за полномасштабной войны в Украине.

Двое футболистов "Барселоны" получили травмы в матче 28-го тура Ла Лиги против "Атлетико" (2:4) и не сыграют за сборную Испании в четвертьфинальных матчах Лиги наций против Нидерландов. В сообщении на официальном сайте клуба говорится о том, что после медицинского обследования у 33-летнего Иньиго Мартинеса было диагностировано повреждение мениска правого колена. А у 21-летнего Марка Касадо возникли проблемы со связками правого колена. Ни один из них не сможет присоединиться к расположению "Фурии Рохи".



"Челси" договорился о подписании опорного полузащитника "Спортинга“ Дариу Эссугу. Об этом сообщил Фабрицио Романо. 20-летний хавбек подпишет с лондонским клубом контракт до июня 2032 года с опцией продления еще на один сезон. Сумма трансфера составит 22 миллиона евро, без каких-либо бонусов или процентов от следующей продажи.