Зеленский подписал закон о направлении ВСУ за границу во время военного положения
Нововведение
Офіс президента України
Президент Владимир Зеленский подписал закон, который предусматривает возможность направления подразделений Вооруженных сил Украины в другие государства. Об этом сообщила пресс-служба Верховной Рады.
"В период военного положения соединения, воинские части и подразделения ВСУ могут направляться за границу для обеспечения национальной безопасности, отпора и сдерживания вооруженной агрессии, защиты суверенитета и территориальной целостности Украины, а также реализации права на самооборону в соответствии со статьей 51 Устава ООН", - говорится в законе.
Стоит заметить, что закон был доработан с учетом предложений президента Украины. Это доработки уточняют процедуру принятия решений о направлении подразделений ВСУ за границу, детализируют порядок их пребывания за пределами государства и обеспечивают соответствие акта нормам международного права.
Напомним, 15 января Верховная Рада приняла законопроект, который позволяет направление подразделений Вооруженных сил Украины в другие государства в период действия военного положения.
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