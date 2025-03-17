Зеленский подписал закон о направлении ВСУ за границу во время военного положения

Президент Владимир Зеленский подписал закон, который предусматривает возможность направления подразделений Вооруженных сил Украины в другие государства. Об этом сообщила пресс-служба Верховной Рады.

"В период военного положения соединения, воинские части и подразделения ВСУ могут направляться за границу для обеспечения национальной безопасности, отпора и сдерживания вооруженной агрессии, защиты суверенитета и территориальной целостности Украины, а также реализации права на самооборону в соответствии со статьей 51 Устава ООН", - говорится в законе.

Стоит заметить, что закон был доработан с учетом предложений президента Украины. Это доработки уточняют процедуру принятия решений о направлении подразделений ВСУ за границу, детализируют порядок их пребывания за пределами государства и обеспечивают соответствие акта нормам международного права.

Напомним, 15 января Верховная Рада приняла законопроект, который позволяет направление подразделений Вооруженных сил Украины в другие государства в период действия военного положения.