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США выходят из Международного центра по расследованию преступлений РФ против Украины, - New York Times

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Трамп отказывается привлечь Путина к ответственности

США выходят из Международного центра по расследованию преступлений РФ против Украины, - New York Times

Getty Images/Global Images Ukraine

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

США выйдут из международной группы, которая занимается расследованием действий России в войне против Украины.

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Об этом сообщает New York Times.

Речь идет о Международном центре по расследованию преступлений агрессии против Украины.

По данным издания, это решение является последним свидетельством того, что администрация Дональда Трампа отказывается от привлечения российского диктатора Владимира Путина к ответственности за преступления, совершенные против украинцев.

Как отмечается, министерство юстиции неофициально сообщило европейским чиновникам, что Соединенные Штаты выходят из многонациональной группы, созданной для расследования преступлений агрессии.

По словам источников, знакомых с ситуацией, ожидается, что решение будет официально объявлено в понедельник в электронном письме к персоналу и членам главной организации группы, Агентства Европейского Союза по вопросам сотрудничества в сфере уголовного правосудия, более известного как Евроюст.

Группа была создана, чтобы привлечь руководство России вместе с ее союзниками в Беларуси, Северной Корее и Иране к ответственности за категорию преступлений - определенных как агрессия согласно международному праву и договорам, которая нарушает суверенитет другой страны и не была начата в целях самообороны.

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