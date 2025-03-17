Венгрия отказалась блокировать санкции ЕС против России после разговора с Рубио, - СМИ
Так как Трамп грозил России новыми санкциями
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Венгрия отказалась накладывать вето на продление санкций ЕС против России после телефонного разговора главы МИД Петера Сийярто с госсекретарем США Марком Рубио.
Об этом сообщает Politico.
Как отмечается, сначала Будапешт планировал блокировать санкции, ссылаясь на возвращение Дональда Трампа в Белый дом. Однако Рубио убедил венгерского министра не подрывать санкционную политику Европейского Союза, поскольку Трамп пригрозил России новыми ограничениями, если Кремль не согласится на перемирие в Украине.
В то же время, европейские партнеры отмечают, что хотя консенсус по смягчению санкций отсутствует, ситуация может измениться в зависимости от стратегии Трампа после его возможного возвращения к власти.
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