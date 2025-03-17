"Не хочу, чтобы у меня было так, как Милевского", - Екатерина Усик рассказала, как ведет семейный бизнес

Жена украинского чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, WBC, IBO Александра Усика (23-0; 14 КО) Екатерина рассказала, как ведет семейный бизнес, вспомнив при этом экс-форварда "Динамо" и сборной Украины Артема Милевского.

"Я не хочу, чтобы у меня было так, как у Артема Милевского, когда есть деньги, какие-то планы и все возле тебя трутся, а действительно хотят обмануть, и в итоге ты остаешься ни с чем. Кроме Милевского есть много подобных примеров в боксе, да и вообще, в мире. Я так не желаю.

Я работаю только с теми людьми, которых давно знаю, и с которыми у меня давно были проекты, которые ценят работу Саши. Хотя у нас было много, так сказать приблуд, из-за которых мы теряли средства, а это больше миллиона долларов", – сказала Екатерина.