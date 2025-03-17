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"Не хочу, чтобы у меня было так, как Милевского", - Екатерина Усик рассказала, как ведет семейный бизнес

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И зацепила при этом Артема

"Не хочу, чтобы у меня было так, как Милевского", - Екатерина Усик рассказала, как ведет семейный бизнес

Фото: instagram.com/timi1010

Новина українською

Жена украинского чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, WBC, IBO Александра Усика (23-0; 14 КО) Екатерина рассказала, как ведет семейный бизнес, вспомнив при этом экс-форварда "Динамо" и сборной Украины Артема Милевского.

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"Я не хочу, чтобы у меня было так, как у Артема Милевского, когда есть деньги, какие-то планы и все возле тебя трутся, а действительно хотят обмануть, и в итоге ты остаешься ни с чем. Кроме Милевского есть много подобных примеров в боксе, да и вообще, в мире. Я так не желаю.

Я работаю только с теми людьми, которых давно знаю, и с которыми у меня давно были проекты, которые ценят работу Саши. Хотя у нас было много, так сказать приблуд, из-за которых мы теряли средства, а это больше миллиона долларов", – сказала Екатерина.

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Артем Милевский Александр Усик
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Источник:
Youtube-канал Слава Дьомін
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
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владимир009 (киев)
17.03.2025 в 19:26
Друзья познаются в беде, это я по себе знаю, все кто получал из за меня должности, звания, награды, как только получился прокол, меня стали сторонится как прокаженного, доходило до того, что когда я шел по коридору ген штаба, то многие вскакивали в любой кабинет, что бы со мной не здороваться.
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Комментарии 1
владимир009 (киев)
17.03.2025 в 19:26
Друзья познаются в беде, это я по себе знаю, все кто получал из за меня должности, звания, награды, как только получился прокол, меня стали сторонится как прокаженного, доходило до того, что когда я шел по коридору ген штаба, то многие вскакивали в любой кабинет, что бы со мной не здороваться.
Ответить
0
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