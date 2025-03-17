Евгений Селезнев учится на курсах PASS, - источник

Известный в прошлом украинский футболист Евгений Селезнев проходит тренерские курсы на образовательной платформе PASS. Об этом сообщил журналист Игорь Бурбас.

По словам источника, посоветовал Селезневу пройти эти курсы один из основателей платформы Андрей Русол.

Также Бурбас в обсуждении данного факта с журналистом Владимиром Бурбасом предположили, что обучение на этих курсах должно дать толчок Селезневу в его тренерской карьере. Возможно, скоро мы увидим Евгения в тренерских штабах команд, которые близки к структуре PASS – юношеских сборных Украины, "Карпатах" или "Полесье".

Напомним, Евгений Селезнев завершил карьеру в марте 2023 года. Также успел поработать в структуре "Днепра-1", который прекратил свое существование.