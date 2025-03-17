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Евгений Селезнев учится на курсах PASS, - источник

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Евгений метит в тренеры?

Евгений Селезнев учится на курсах PASS, - источник

Фото: instagram.com/armatfc

Новина українською

Известный в прошлом украинский футболист Евгений Селезнев проходит тренерские курсы на образовательной платформе PASS. Об этом сообщил журналист Игорь Бурбас.

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По словам источника, посоветовал Селезневу пройти эти курсы один из основателей платформы Андрей Русол.

Также Бурбас в обсуждении данного факта с журналистом Владимиром Бурбасом предположили, что обучение на этих курсах должно дать толчок Селезневу в его тренерской карьере. Возможно, скоро мы увидим Евгения в тренерских штабах команд, которые близки к структуре PASS – юношеских сборных Украины, "Карпатах" или "Полесье".

Напомним, Евгений Селезнев завершил карьеру в марте 2023 года. Также успел поработать в структуре "Днепра-1", который прекратил свое существование.

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Евгений Селезнев Игорь Бурбас
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Источник:
BurBuzz
Опубликовал: Михаил Черныш
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