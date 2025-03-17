До 1.5 млн гривен не дотянули. Бурбас назвал выплаты за месяц вице-президенту УАФ Александру Шевченко

Украинский комментатор Игорь Бурбас рассказал о выплатах от УАФ вице-президенту Ассоциацию Александру Шевченко за декабрь 2024 года.

"За декабрь месяц вице-президенту УАФ Александру Шевченко было насчитано 1 миллион 363 тысячи 673 гривны.

Александр Шевченко также может подавать на меня в суд, я готов защищать данные цифры.

Это меньше сумма, чем у генсека УАФ.

Эта сумма была насчитана на счета, а что в нее входит – может Александр Яковлевич когда-то и расскажет, что в нее входит. Зарплата, премия, бонусы, отпускные, я не знаю", сказал Бурбас.