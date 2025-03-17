До 1.5 млн гривен не дотянули. Бурбас назвал выплаты за месяц вице-президенту УАФ Александру Шевченко
Меньше чем у генсека УАФ
ffl.org.ua
Украинский комментатор Игорь Бурбас рассказал о выплатах от УАФ вице-президенту Ассоциацию Александру Шевченко за декабрь 2024 года.
"За декабрь месяц вице-президенту УАФ Александру Шевченко было насчитано 1 миллион 363 тысячи 673 гривны.
Александр Шевченко также может подавать на меня в суд, я готов защищать данные цифры.
Это меньше сумма, чем у генсека УАФ.
Эта сумма была насчитана на счета, а что в нее входит – может Александр Яковлевич когда-то и расскажет, что в нее входит. Зарплата, премия, бонусы, отпускные, я не знаю", сказал Бурбас.
Напомним, что ранее Бурбас также о
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