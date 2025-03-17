  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. До 1.5 млн гривен не дотянули. Бурбас назвал выплаты за месяц вице-президенту УАФ Александру Шевченко
В тренде

До 1.5 млн гривен не дотянули. Бурбас назвал выплаты за месяц вице-президенту УАФ Александру Шевченко

Общие новости
Обновлено

Меньше чем у генсека УАФ

До 1.5 млн гривен не дотянули. Бурбас назвал выплаты за месяц вице-президенту УАФ Александру Шевченко

ffl.org.ua

Новина українською

Украинский комментатор Игорь Бурбас рассказал о выплатах от УАФ вице-президенту Ассоциацию Александру Шевченко за декабрь 2024 года.

"За декабрь месяц вице-президенту УАФ Александру Шевченко было насчитано 1 миллион 363 тысячи 673 гривны.

Александр Шевченко также может подавать на меня в суд, я готов защищать данные цифры.

Это меньше сумма, чем у генсека УАФ.

Эта сумма была насчитана на счета, а что в нее входит – может Александр Яковлевич когда-то и расскажет, что в нее входит. Зарплата, премия, бонусы, отпускные, я не знаю", сказал Бурбас.

Напомним, что ранее Бурбас также озвучил выплаты генеральному секретарю УАФ Игорю Грищенко.

По теме
yellow-arrow
Противоправная мобилизация не является основанием для увольнения из ВСУ, - Верховный суд
yellow-arrow
"Не хочу, чтобы у меня было так, как Милевского", - Екатерина Усик рассказала, как ведет семейный бизнес
yellow-arrow
Венгрия отказалась блокировать санкции ЕС против России после разговора с Рубио, - СМИ
Александр Шевченко УАФ Игорь Бурбас
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
YouTube-канал BurBuzz
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Poligraf P ( Івано-Франківськ)
17.03.2025 в 19:17
Видно дуже наполегливо працюють заради держави. Сволота.
Ответить
0
0
Вернуться к новостям
Комментарии 1
Poligraf P ( Івано-Франківськ)
17.03.2025 в 19:17
Видно дуже наполегливо працюють заради держави. Сволота.
Ответить
0
0

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
5 000 грн
На сайт
3
150 000 грн
На сайт
4
100 000 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости