Противоправная мобилизация не является основанием для увольнения из ВСУ, - Верховный суд

Процедура призыва военнообязанного на военную службу по мобилизации является необратимой, и признание процедуры призыва противоправной не дает право уволиться с военной службы.

Об этом говорится в заявлении Кассационного административного суда в составе Верховного Суда в Facebook.

Суд пришел к такому выводу в деле по иску военнослужащего к районному территориальному центру комплектования и социальной поддержки и воинской части о признании противоправными действий по призыву и обязательства принять решение об увольнении со службы.

Истец обратился в суд первой инстанции с просьбой защитить его права, поскольку его призвали на военную службу с нарушениями: во время призыва он не прошел медицинский осмотр.

Суд первой инстанции, а после него и апелляционный суд признали противоправными действия РТЦК и обязали воинскую часть уволить истца с военной службы, однако Верховный суд отметил, что восстановление нарушенного права должно "происходить в пределах спорных правоотношений с участием их участников".

"Обязательство воинской части уволить лицо с военной службы выходит за пределы правоотношений между районным территориальным центром комплектования и социальной поддержки и истцом о порядке его призыва на военную службу по мобилизации, которая является предметом рассмотрения в этом деле.

В спорных правоотношениях нарушенным было право истца на надлежащую процедуру его призыва на военную службу по мобилизации. Избранный же истцом способ защиты нарушенного права, который в дальнейшем применили суды обеих инстанций по результатам рассмотрения дела, - увольнение с военной службы - является неэффективным, ведь не решает правомерности акта, который принимается по результатам проведенной процедуры призыва истца на военную службу. Такой способ защиты нарушенного права будет вмешиваться в другие правоотношения, которые урегулированы другими правовыми нормами, которые не исследовались судами предыдущих инстанций, и создавать ситуацию неисполнимости судебного решения", - говорится в заявлении ВС.

ВС отметил, что процедура призыва военнообязанного на военную службу по мобилизации является необратимой, то есть уже состоявшейся, а признание процедуры призыва противоправной не вызывает восстановления предыдущего положения лица, призванного на военную службу.

"Итак, избранный истцом способ защиты не соответствует сути нарушенного права истца, а удовлетворение этого требования не приведет к восстановлению такого права, поэтому выводы судов обеих инстанций об удовлетворении исковых требований в этой части являются ошибочными.

Сам факт непрохождения медицинского осмотра во время призыва не является свидетельством непригодности истца к военной службе и не является основанием для увольнения с военной службы в соответствии со ст. 26 Закона Украины "О воинской обязанности и военной службе", - говорится в сообщении.