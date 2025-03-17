Белый дом: Украина и Россия никогда не были ближе к мирному соглашению, чем сейчас

Президент США Дональд Трамп может ввести санкции против России, если его переговоры с российским диктатором Владимиром Путиным не пройдут успешно.

Как передает РБК-Украина, об этом на брифинге заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин Ливитт.

По ее мнению, Украина и Россия сейчас "на 10-ярдовой линии" к миру, и страны "никогда не были ближе к мирному соглашению, чем сейчас".

"Президент (Трамп - ред.) полон решимости добиться этого", - подчеркнула Ливитт.

При этом журналисты спросили у нее, будет ли Трамп рассматривать возможность введения санкций против России, если его завтрашний звонок с Путиным не пройдет успешно.

"Президент об этом говорил, и, конечно, он готов это сделать, если потребуется", - ответила Ливитт.

Напомним, президент США Дональд Трамп ранее анонсировал, что завтра, 18 марта, он поговорит по телефону с российским диктатором Владимиром Путиным.

Информацию о возможных переговорах Трампа и Путина подтвердил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.