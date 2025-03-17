В Украине прошел испытания дальнобойный дрон на 3 тысячи километров, - Зеленский

В вечернем видеообращении президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинский дрон на 3 тысячи километров прошел испытания.

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Видео было опубликовано в телеграм-канале главы государства.

"Сегодня провел Ставку. Несколько вопросов было, но самое главное - это дроны. Все типы дронов, которые нужны. Есть хорошие новости по дальнобойным дронам. Наш дрон на 3 тысячи километров прошел испытания. Благодарен разработчикам, производителям. Мы развиваем такую линейку дальнобойных средств, которая поможет гарантировать безопасность нашего государства.

Сегодня же докладывали по применению украинских ракет - "Длинного Нептуна". Можно сказать, довольны результатами поражений. Но нужно производить больше ракет, больше дронов, и на неделе будем говорить об этом с нашими партнерами.

Украинский ресурс оборонного производства вместе с инвестициями партнеров - прежде всего в Европе - это надежный фундамент для новой архитектуры безопасности, которая непременно будет создана на нашем континенте. Альтернативы этому нет. Безопасность нужна, и это лишь вопрос времени - когда все на континенте поймут, что старая архитектура безопасности уже не сработает.

Нужны новые вещи. Достаточно современного технологического оружия. Достаточно расходов на оборону. Достаточно инвестиций в оборонное производство. И главное - мотивация. Мотивация защищать свой дом. А это означает контингенты, которые имеют соответствующий боевой опыт и которые тренируются у тех, кто имеет этот опыт", - рассказал Зеленский.