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"Думал, сейчас запихнут в бус", - Милевский рассказал о встрече с ТЦК в Одессе

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Вышел на заправке купить хотдоги

"Думал, сейчас запихнут в бус", - Милевский рассказал о встрече с ТЦК в Одессе

Фото: Instagram

Новина українською

Экс-игрок "Динамо" и сборной Украины Артем Милевский рассказал, как недавно в Одессе встретился с работниками ТЦК.

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"Это было в Одессе. Я вызвал такси где-то в 05:30, приезжаю на заправку, взял себе и таксисту хот-доги. Буквально за 5 минут все купил. Выхожу с заправки и стоит бус. Выходят люди в форме. Один из них мне говорит: "Можно ваши документы, Дію".

Я согласился, подхожу и думаю себе, сейчас запихнут меня в бус, как на видео в соцсетях. И кто-то из них говорит: "Вы что, травите? Это Артем Милевский, отпустите его". Я сразу пошел в машину, говорю водителю: "Давай по газам пока не передумали", – сказал Милевский.

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Источник:
tiktok Артема Милевского
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
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okolegko (Київ)
17.03.2025 в 23:39
Ага. Якщо мілевський, то в бус не можна, якщо хтось інший - то так
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Комментарии 1
avatar
okolegko (Київ)
17.03.2025 в 23:39
Ага. Якщо мілевський, то в бус не можна, якщо хтось інший - то так
Ответить
0
0

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