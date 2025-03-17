"Думал, сейчас запихнут в бус", - Милевский рассказал о встрече с ТЦК в Одессе
Вышел на заправке купить хотдоги
Фото: Instagram
Экс-игрок "Динамо" и сборной Украины Артем Милевский рассказал, как недавно в Одессе встретился с работниками ТЦК.
"Это было в Одессе. Я вызвал такси где-то в 05:30, приезжаю на заправку, взял себе и таксисту хот-доги. Буквально за 5 минут все купил. Выхожу с заправки и стоит бус. Выходят люди в форме. Один из них мне говорит: "Можно ваши документы, Дію".
Я согласился, подхожу и думаю себе, сейчас запихнут меня в бус, как на видео в соцсетях. И кто-то из них говорит: "Вы что, травите? Это Артем Милевский, отпустите его". Я сразу пошел в машину, говорю водителю: "Давай по газам пока не передумали", – сказал Милевский.
Популярное сейчас
- Следующий матч УПЛ может стать последним для Бабича в качестве главного тренера Черноморца
- Украина — Бельгия. Плей-офф Лиги наций. Что стоит на кону борьбы и стоит ли волноваться за результат
- Президент одного из клубов УПЛ угрожал сдать футболиста в ТЦК после отказа продлевать контракт
- В ОП ответили на вопрос о возможных выборах и отмене военного положения на время 30-дневного перемирия
- "Сколько шкур на фото?" Ирина Морозюк провокационно напомнила о себе. ФОТО
- Жена капитана Барселоны объявила о разводе: что стало причиной
Комментарии 1