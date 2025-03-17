"Думал, сейчас запихнут в бус", - Милевский рассказал о встрече с ТЦК в Одессе

Экс-игрок "Динамо" и сборной Украины Артем Милевский рассказал, как недавно в Одессе встретился с работниками ТЦК.

"Это было в Одессе. Я вызвал такси где-то в 05:30, приезжаю на заправку, взял себе и таксисту хот-доги. Буквально за 5 минут все купил. Выхожу с заправки и стоит бус. Выходят люди в форме. Один из них мне говорит: "Можно ваши документы, Дію".

Я согласился, подхожу и думаю себе, сейчас запихнут меня в бус, как на видео в соцсетях. И кто-то из них говорит: "Вы что, травите? Это Артем Милевский, отпустите его". Я сразу пошел в машину, говорю водителю: "Давай по газам пока не передумали", – сказал Милевский.