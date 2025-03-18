Более полторы тысячи оккупантов и три системы ПВО. Генштаб обновил данные о потерях росармии в войне
Традиционно высокие показатели
Генштаб ЗСУ
За прошедшие сутки Силы обороны уничтожили 1560 захватчиков, 20 бронемашин, 42 артсистемы и 3 средства ПВО.
Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.
Общие боевые потери российской армии с 24.02.22 по 18.03. 25 ориентировочно составили:
- личного состава - около 897 010 (+1560) человек,
- танков - 10352 (+8) ед,
- боевых бронированных машин - 21509 (+20) ед,
- артиллерийских систем - 24640 (+42) ед,
- РСЗО - 1319 (+1) ед,
- средства ПВО - 1107 (+3) ед,
- самолетов - 370 (+0) ед,
- вертолетов - 331 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 29616 (+149),
- крылатые ракеты - 3121 (+0),
- корабли / катера - 28 (+0) ед,
- подводные лодки - 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 40892 (+107) ед,
- специальная техника - 3780 (+2).
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Источник:Генштаб ЗСУ
Опубликовал: Александр Бураков
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