  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Более полторы тысячи оккупантов и три системы ПВО. Генштаб обновил данные о потерях росармии в войне
В тренде

Более полторы тысячи оккупантов и три системы ПВО. Генштаб обновил данные о потерях росармии в войне

Общие новости

Традиционно высокие показатели

Более полторы тысячи оккупантов и три системы ПВО. Генштаб обновил данные о потерях росармии в войне

Генштаб ЗСУ

Новина українською

За прошедшие сутки Силы обороны уничтожили 1560 захватчиков, 20 бронемашин, 42 артсистемы и 3 средства ПВО.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Общие боевые потери российской армии с 24.02.22 по 18.03. 25 ориентировочно составили:

  • личного состава - около 897 010 (+1560) человек,
  • танков - 10352 (+8) ед,
  • боевых бронированных машин - 21509 (+20) ед,
  • артиллерийских систем - 24640 (+42) ед,
  • РСЗО - 1319 (+1) ед,
  • средства ПВО - 1107 (+3) ед,
  • самолетов - 370 (+0) ед,
  • вертолетов - 331 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 29616 (+149),
  • крылатые ракеты - 3121 (+0),
  • корабли / катера - 28 (+0) ед,
  • подводные лодки - 1 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 40892 (+107) ед,
  • специальная техника - 3780 (+2).
По теме
yellow-arrow
Малиновский в символической сборной, чемпион Италии интересуется Довбиком. Главные новости за 17 марта
yellow-arrow
Михайличенко: Если бы Динамо в 1999-м вышло в финал ЛЧ то победило бы МЮ
yellow-arrow
"Думал, сейчас запихнут в бус", - Милевский рассказал о встрече с ТЦК в Одессе
война с россией генштаб
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Генштаб ЗСУ
Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
5 000 грн
На сайт
3
150 000 грн
На сайт
4
100 000 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости