Россия запустила ночью 137 БПЛА. Результаты работы ПВО
Сбитых почти столько же, сколько и локально потерянных
103 ОБР ТРО
В ночь на 18 марта враг атаковал 137-ю ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами различных типов.
Воздушное нападение отражали зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины.
Подтверждено сбитие 63 шахедов и дронов других типов в Харьковской, Полтавской, Сумской, Черниговской, Черкасской, Киевской, Винницкой, Кировоградской, Днепропетровской, Запорожской, Николаевской и Херсонской областях.
64 БпЛА - локально потеряны (без негативных последствий).
Вследствие российской атаки пострадали Харьковщина, Сумщина, Полтавщина, Днепропетровщина и Черкащина.
Популярное сейчас
- Вацко рассказал, чем закончился конфликт Ваната и Пономаренко
- "Думал, сейчас запихнут в бус", - Милевский рассказал о встрече с ТЦК в Одессе
- Поворознюк: Если кто-то хочет другого тренера - пусть принесут мне 2 млн долларов, я им отдам клуб
- Зеленский подписал закон о направлении ВСУ за границу во время военного положения
- "Сколько шкур на фото?" Ирина Морозюк провокационно напомнила о себе. ФОТО
- Жена капитана Барселоны объявила о разводе: что стало причиной