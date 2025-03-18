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Россия запустила ночью 137 БПЛА. Результаты работы ПВО

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Сбитых почти столько же, сколько и локально потерянных

Россия запустила ночью 137 БПЛА. Результаты работы ПВО

103 ОБР ТРО

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В ночь на 18 марта враг атаковал 137-ю ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами различных типов.

Воздушное нападение отражали зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины.

Подтверждено сбитие 63 шахедов и дронов других типов в Харьковской, Полтавской, Сумской, Черниговской, Черкасской, Киевской, Винницкой, Кировоградской, Днепропетровской, Запорожской, Николаевской и Херсонской областях.

64 БпЛА - локально потеряны (без негативных последствий).

Вследствие российской атаки пострадали Харьковщина, Сумщина, Полтавщина, Днепропетровщина и Черкащина.

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Shahed-136 ПВО война с россией БПЛА
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Источник:
Повітряні Сили
Опубликовал: Александр Бураков
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