Агент ФИФА рассказал о футбольном взлете пропавшего без вести экс-футболиста: Бросилось в глаза, как он "возил" на фланге

Жестокая война вот уже одиннадцать лет подряд ломает человеческие судьбы, приносит немало горя, смертей и разрушений. Изо дня в день с передовой поступают новости о тяжелых боях, в которых погибают, получают ранения, пропадают без вести или оказываются во вражеском плену лучшие сыны Украины. На днях нашу футбольную общественность всколыхнуло известие об исчезновении на фронте под Покровском известного в недалеком прошлом игрока - Романа Максимюка. Украинские болельщики хорошо помнят его по выступлениям в пяти элитных клубах - "Прикарпатье", "Динамо", "Днепре", "Черноморце" и "Волыни". Поиграл он и во многих других командах, в том числе и за рубежом - в России и Казахстане. О начале карьерного роста уроженца Ивано-Франковской области корреспонденту UA-Футбол рассказал агент ФИФА Игорь Кривенко, который помог ему в этом.

- На этого футболиста я обратил внимание еще в середине 90-х, когда он был в "Прикарпатье", - вспоминает Кривенко, - В силу различных обстоятельств Роман тогда не играл в основном составе ивано-франковской команды, преимущественно выходя на замену. Однако я в него поверил. Поверил, ведь видел в нем очень высокий футбольный потенциал. У меня свой взгляд на футбол. Поэтому получилось так, что удалось разглядеть у Максимюка те качества, которые, по моему мнению, могли сделать из него футболиста высокого уровня. Таким он, собственно, и стал. В то время один из опытных представителей легендарного тренерского штаба днепропетровского "Днепра" 80-х годов Леонид Колтун работал селекционером в санкт-петербургском "Зените" и даже не знал, кто такой Роман Максимюк. Возможно, не знал бы и до сих пор, если бы я на основе наших с ним хороших отношений не порекомендовал игрока ему.

Во время паузы в чемпионате, когда сборная Украины играла с Хорватией матчи плей-офф отбора к чемпионату мира 1998 года, Максимюк приехал на неделю на смотрины в Санкт-Петербург, где проявил свои лучшие качества - как в тренировочном процессе, так и в игре. В "междусобойчике" он "повозил" на фланге одного из своих соотечественников Сергея Попова. Это сразу бросилось в глаза тренерскому штабу во главе с Анатолием Бышовцем и "Зенит" заключил с Романом контракт. Было это в ноябре 1997 года, когда из Украины в россию и из россии в Украину осуществлялось множество переходов футболистов и о войне тогда никто даже в самом страшном сне не мог подумать.

В "Зените" тогда украинские игроки были в почете: в нем играли Александр Бабий, Александр Горшков, Геннадий Попович, а капитаном команды был Юрий Вернидуб. Максимюк гармонично вписался в новую команду, сразу же став ее ключевым игроком. В ней он блестяще отыграл два сезона, и даже был приглашен в сборную Украины. А еще обратил на себя внимание ведущих клубов. У Романа был выбор - откликнуться на предложение Юрия Семина из московского "Локомотива" или перейти в киевское "Динамо". Он даже долго не раздумывал: выбрал "Динамо". И в дальнейшем этот человек оставался верным своей Родине. И не только на футбольном поле, но и на полях войны. Лично я живу надеждой, что Роман Максимюк жив, а его исчезновение связано с попаданием в российский плен.

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Отметим, что экс-футболист Роман Максимюк пропал без вести, выполняя боевое задание под Покровском. Бывший игрок, вероятно, попал в окружение, и о его судьбе ничего неизвестно.