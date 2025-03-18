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Конфликт с Зеленским был элементом давления - Трамп

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Конфликт с Зеленским был элементом давления - Трамп

Getty Images/Global Images Ukraine

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Спор в Овальном кабинете между президентами Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским был стратегией давления Вашингтона на Украину.

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Об этом американский лидер заявил во время разговора с журналистами.

"Нам нужно было заставить Украину делать правильные вещи. Это была не простая ситуация. Вы увидели небольшую сцену в Овальном кабинете, но я думаю, что сейчас они делают правильные вещи, и мы пытаемся достичь прекращения огня, а затем и мирного соглашения", - рассказал Трамп.

Кроме того, отвечая на вопрос о прекращении поставок оружия и разведданных Украине, он заявил, что это решение не имело никаких последствий для украинской армии в Курской области России.

"Совсем нет. Совсем наоборот. Вы должны понимать, что если я вижу, как кто-то делает что-то плохое, что приведет к большому количеству смертей, единственная причина, почему я вмешиваюсь - это человечность. Я вмешиваюсь ради человечности, потому что там гибнет много людей", - считает Трамп.

Ранее вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что ссора в Овальном кабинете была незапланированной.

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Источник:
c-span.org
Опубликовал: Александр Бураков
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