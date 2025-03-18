Сибига: Верим, что войну в Украине можно закончить в этом году
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Украинская власть хочет безусловного прекращения огня и верит, что в 2025 году можно остановить полномасштабную войну с Россией. Об этом заявил министр иностранных дел Андрей Сибига в эфире Firstpost.
"Мы верим, что война закончится в этом году - мы очень хотим, чтобы война закончилась в этом году. Всех нас объединяет эта стратегическая цель - достичь справедливого, всеобъемлющего и долговременного мира. Украина поддерживает предложение США о прекращении огня - временное прекращение огня. Мы ожидаем ответа России относительно принятия безусловного прекращения огня. Это будет огромным шагом вперед, чтобы сделать этот мир ближе", - сказал министр.
Сегодня, 18 марта, президент США Дональд Трамп проведет телефонный разговор с российским диктатором Владимиром Путиным.
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