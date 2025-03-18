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Экс-игрок Динамо: Леоненко - форвард от Бога. На поле он умел все

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Экс-игрок Динамо: Леоненко - форвард от Бога. На поле он умел все

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Бывший полузащитник киевского "Динамо" Сергей Мизин поделился тем, какое впечатление на него произвел экс-одноклубник Виктор Леоненко.

"Леоненко пришел в "Динамо" чуть позже. Впервые я его увидел, когда мы поехали во Владикавказ. Там проходили финальные игры Кубка динамовских команд. Помню, вечером мы пошли на футбол. Играли местный "Спартак", который тренировал Газзаев, и "Геолог" из Тюмени. В той игре Леон забил красивый гол, и я еще тогда запомнил его фамилию.

Что могу сказать? Леоненко - это форвард от Бога. На поле он умел все. Бил с обеих ног, хорошо играл головой. При этом имел взрывную скорость. Как он принимал те мячи, как убегал от защитников - просто фантастика.

Я все время бил его по ногам. Ну, не так, чтобы бил. Шел на какой-то фол, потому что когда Леон разворачивался лицом к воротам, пробрасывал мяч себе на ход в любую сторону. Тогда его поймать было практически невозможно. Где-то на начальной фазе нужно было предугадать его действия, сыграть на опережение. Если, ты не успел, то потом уже не остановишь его", - вспомнил Мизин.

Леоненко сыграл в 129 матчах за "Динамо", в которых отметился 79 голами.

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Виктор Леоненко Динамо (Киев) Сергей Мизин
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Источник:
Український футбол
Опубликовал: Александр Бураков
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