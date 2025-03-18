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Возвращение Коноплянки и Зозули. Названа дата, когда сыграют экс-звезды сборной Украины и Днепра

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Еще одно интересное событие в четверг

Возвращение Коноплянки и Зозули. Названа дата, когда сыграют экс-звезды сборной Украины и Днепра

Фото: Олександр Приходько, UA-Футбол

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Как известно, 20 марта в испанской Мурсии пройдет матч квалификационного раунда Лиги наций между сборными Украины и Бельгии. Однако, помимо этого, в этот день также состоится благотворительный поединок под покровительством украинской диаспоры в Испании.

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Как информирует Sport.ua, в игре примут участие легендарный тренер Мирон Маркевич и а бывшие игроки национальной команды Украины Роман Зозуля и Евгений Коноплянка.

Отмечается, что все вырученные средства будут направлены детям-сиротам, родители которых погибли в боях во время полномасштабной войны с Россией.

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Роман Зозуля Евгений Коноплянка Мирон Маркевич Испания благотворительность
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Источник:
Sport.ua
Опубликовал: Александр Бураков
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