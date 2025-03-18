Возвращение Коноплянки и Зозули. Названа дата, когда сыграют экс-звезды сборной Украины и Днепра
Еще одно интересное событие в четверг
Фото: Олександр Приходько, UA-Футбол
Как известно, 20 марта в испанской Мурсии пройдет матч квалификационного раунда Лиги наций между сборными Украины и Бельгии. Однако, помимо этого, в этот день также состоится благотворительный поединок под покровительством украинской диаспоры в Испании.
Читайте такжеУЕФА назначила судей на матч Украина – Бельгия
Как информирует Sport.ua, в игре примут участие легендарный тренер Мирон Маркевич и а бывшие игроки национальной команды Украины Роман Зозуля и Евгений Коноплянка.
Отмечается, что все вырученные средства будут направлены детям-сиротам, родители которых погибли в боях во время полномасштабной войны с Россией.
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
Популярное сейчас
- Украина — Бельгия. Плей-офф Лиги наций. Что стоит на кону борьбы и стоит ли волноваться за результат
- Экс-наставник Шахтера отреагировал на критику Судакова в свой адрес
- Усик отреагировал на решение WBO назначить бой против Паркера
- Не только Ротань: 2 тренера, которые могут заменить Шовковского, – СМИ
- От бывшей звезды Барселоны ушла жена: Даже холодильник был под запретом
- Гвардиола тайно поехал в Испанию, чтобы спасти свой брак