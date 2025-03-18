Возвращение Коноплянки и Зозули. Названа дата, когда сыграют экс-звезды сборной Украины и Днепра

Как известно, 20 марта в испанской Мурсии пройдет матч квалификационного раунда Лиги наций между сборными Украины и Бельгии. Однако, помимо этого, в этот день также состоится благотворительный поединок под покровительством украинской диаспоры в Испании.



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Как информирует Sport.ua, в игре примут участие легендарный тренер Мирон Маркевич и а бывшие игроки национальной команды Украины Роман Зозуля и Евгений Коноплянка.

Отмечается, что все вырученные средства будут направлены детям-сиротам, родители которых погибли в боях во время полномасштабной войны с Россией.