Китай готов помочь в послевоенном восстановлении Украины - источник
Слегка неожиданно
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Китай выразил готовность присоединиться к послевоенному восстановлению Украины. Об этом на брифинге заявил представитель Китайского агентства международного развития и сотрудничества Ли Мин.
"Китай предоставил четыре партии гуманитарной помощи Украине с начала »украинского кризиса", - сказал Ли, комментируя слова Президента Владимира Зеленского, который выразил надежду на помощь Китая в восстановлении мира и восстановлении Украины.
«Мы готовы продолжать оказывать помощь Украине в пределах наших возможностей и в соответствии с пожеланиями вовлеченных сторон, что, конечно, включает и послевоенное восстановление", - подчеркнул представитель китайского Агентства.
Специальный представитель Китая по европейским делам Лу Шае ранее заявил, что Украина и Европа должны участвовать в мирном процессе наравне с Россией и США.
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