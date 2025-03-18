Китай готов помочь в послевоенном восстановлении Украины - источник

Китай выразил готовность присоединиться к послевоенному восстановлению Украины. Об этом на брифинге заявил представитель Китайского агентства международного развития и сотрудничества Ли Мин.

"Китай предоставил четыре партии гуманитарной помощи Украине с начала »украинского кризиса", - сказал Ли, комментируя слова Президента Владимира Зеленского, который выразил надежду на помощь Китая в восстановлении мира и восстановлении Украины. «Мы готовы продолжать оказывать помощь Украине в пределах наших возможностей и в соответствии с пожеланиями вовлеченных сторон, что, конечно, включает и послевоенное восстановление", - подчеркнул представитель китайского Агентства.

Специальный представитель Китая по европейским делам Лу Шае ранее заявил, что Украина и Европа должны участвовать в мирном процессе наравне с Россией и США.