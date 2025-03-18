Возле Сумщины концентрируются подразделения армии РФ, - ОТГ Сиверск

Вблизи Сумской области немалое количество российских подразделений, участвовавших в Курской операции, продвигаются к госгранице.

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Об этом в телеэфире заявил спикер оперативно-тактической группировки войск "Сиверск" полковник ВСУ Вадим Мысник, информирует Укрінформ.

"Военное присутствие врага мы фиксировали вдоль всей границы и раньше, но не видели признаков формирования крупных группировок по осуществлению наступательных действий. Конечно, если поменялась ситуация на сопредельной территории на Курщине, то у врага там было сконцентрировано немало сил, и таким образом они приблизились к государственной границе. Поэтому, наверное, и имеются в виду вот эти накопленные силы. Наша задача - мы максимально укрепляем нашу систему обороны и продолжаем выполнять боевые задачи как на сопредельной территории (в Курской области, - ред.), так и на границе", - сказал Мысник, комментируя вопрос накопления сил врага на границе.

По его словам, ситуация на севере остается стабильной.

"Кардинальных изменений оперативная обстановка не претерпит. Враг ежесуточно обстреливает приграничье вдоль всей полосы. То есть применяют практически весь имеющийся арсенал вооружения. Хотя здесь следует отметить, что очень активно они применяют FPV-дроны, сбросы с БПЛА, минометы, ствольную артиллерию. Конечно, больше всего враг обстреливает приграничье Сумщины, и наибольшая концентрация у них сил и средств - именно на этом направлении", - рассказал он.

Мысник отметил, что угроза вражеских ДРГ остается, но Силы обороны контролируют ситуацию.

В ОТГВ "Сиверск" также сообщили, что российские ДРГ применяются преимущественно на флангах, где наблюдается накопление врага. В то же время Силы обороны пытаются своевременно их выявлять и уничтожать.

Спикер ОТГВ добавил, что на северной границе Черниговской и Сумской областей в последнее время увеличилось количество украинских мобильных огневых групп, которые уничтожают вражеские беспилотники.