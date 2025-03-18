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Зеленский и военачальники не несут ответственности за решения, принятые на поле боя, - "слуга народа" Вениславский

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В начале войны был принят закон, который предусматривает так называемый боевой иммунитет

Зеленский и военачальники не несут ответственности за решения, принятые на поле боя, - "слуга народа" Вениславский

ОП

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Президент Владимир Зеленский и военное командование имеют иммунитет от ответственности за принятые на поле боя решения. Это касается и вопроса вывода украинских подразделений из Курской области РФ.

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Об этом заявил член комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, "слуга народа" Федор Вениславский, передает Радио Свобода.

Так, нардеп прокомментировал заявления главного редактора Цензор.НЕТ Юрия Бутусова, который считает, что ВСУ стоило выводить из Курской области еще в январе 2025 года.

"Во-первых, мы в начале войны приняли закон, который предусматривает так называемый боевой иммунитет. Это когда военные командиры, начальники не несут юридической ответственности за решения, принятые на поле боя. Потому что если сейчас мы будем обвинять каждого военного руководителя за какие-то неудачи на фронте, то мало будет тех, кто готов будет вообще отдавать приказы, а война неизбежно предполагает потери среди людей, среди техники... Ключевые решения принимаются военными. Я убежден, что президент как Верховный главнокомандующий оценивает, какие-то решения принимает, но я не думаю, что президент непосредственно настаивал, чтобы это было именно так", - сказал парламентарий.

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