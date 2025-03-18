ВСУ отводят силы на одном из участков фронта Донецкой области, - Наев

Силы обороны приняли решение отвести силы и средства с невыгодных позиций на одном из участков фронта в Донецкой области.

Об этом сообщил командир тактической группы "Великая Новоселка", генерал-лейтенант Сергей Наев.

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"Самое важное для командования - сохранить жизнь и здоровье личного состава. Поэтому на одном из участков фронта принято решение об отводе сил и средств с невыгодных позиций. Это позволило не только сохранить бойцов, но и улучшить нашу оборону. Враг несет потери, и мы можем действовать эффективнее", - отметил он.

Наев рассказал, что в течение последнего месяца благодаря совместной работе разведчиков, операторов дронов, артиллеристов, минометчиков, танкистов и пехоты, удалось уничтожить более 30 единиц вражеской бронетехники и более 2000 оккупантов.

"Это ощутимо уменьшило количество вражеских атак на нашем направлении", - добавил генерал.