  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. ВСУ отводят силы на одном из участков фронта Донецкой области, - Наев
В тренде

ВСУ отводят силы на одном из участков фронта Донецкой области, - Наев

Общие новости
Обновлено

Было принято решение отвести силы и средства с невыгодных позиций

ВСУ отводят силы на одном из участков фронта Донецкой области, - Наев

facebook.com/GeneralStaff.ua

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Силы обороны приняли решение отвести силы и средства с невыгодных позиций на одном из участков фронта в Донецкой области.

Читайте такжеЗеленский назначил новых командующих Теробороны, Сухопутных войск, Объединенных сил и ДШВ

Об этом сообщил командир тактической группы "Великая Новоселка", генерал-лейтенант Сергей Наев.

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

"Самое важное для командования - сохранить жизнь и здоровье личного состава. Поэтому на одном из участков фронта принято решение об отводе сил и средств с невыгодных позиций. Это позволило не только сохранить бойцов, но и улучшить нашу оборону. Враг несет потери, и мы можем действовать эффективнее", - отметил он.

Наев рассказал, что в течение последнего месяца благодаря совместной работе разведчиков, операторов дронов, артиллеристов, минометчиков, танкистов и пехоты, удалось уничтожить более 30 единиц вражеской бронетехники и более 2000 оккупантов.

"Это ощутимо уменьшило количество вражеских атак на нашем направлении", - добавил генерал.

По теме
yellow-arrow
Трамп заявил, что разговор с Путиным был "очень хорошим и продуктивным"
yellow-arrow
Кремль: Путин дал команду на 30 дней прекратить обстрел энергетики Украины
yellow-arrow
В Кремле заявили, что Трамп поддержал идею Путина о проведении хоккейных матчей между НХЛ и КХЛ
Сергей Наев война с россией
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
5 000 грн
На сайт
3
150 000 грн
На сайт
4
100 000 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости