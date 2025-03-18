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Трамп и Путин провели телефонный разговор, который длился более 2,5 часов

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Детали будут известны в ближайшее время

Трамп и Путин провели телефонный разговор, который длился более 2,5 часов

Getty Images / Global Images Ukraine

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Президент США Дональд Трамп и российский правитель Владимир Путин завершили телефонный разговор, который провели 18 марта.

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Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на NBC News.

В Белом доме сказали журналистам, что разговор Трампа с Путиным длился более 2.5 часов.

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Напомним, что Трамп планировал пообщаться с Путиным во вторник и обсудить прекращение войны в Украине.

В Белом доме утверждали, что президент США "полон решимости" заключить соглашение о завершении войны России против Украины.

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Комментарии
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Manowar (Харьков)
18.03.2025 в 20:57
Два п и дара два часа спорили у кого срака глубже...
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Комментарии 3
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Manowar (Харьков)
18.03.2025 в 20:57
Два п и дара два часа спорили у кого срака глубже...
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0
0
fanatSD (донецк)
18.03.2025 в 20:30
тупая рыжая подстилка,спаситель паРАШИ и его "друг"кровавое плешивое чмо.придёт день и расплата настанет для обоих
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Matachorros (Chicago)
18.03.2025 в 20:27
Ну понятно, путлер давал указания трампу в течении 2.5 часов
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