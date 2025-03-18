Трамп и Путин провели телефонный разговор, который длился более 2,5 часов
Детали будут известны в ближайшее время
Getty Images / Global Images Ukraine
Президент США Дональд Трамп и российский правитель Владимир Путин завершили телефонный разговор, который провели 18 марта.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на NBC News.
В Белом доме сказали журналистам, что разговор Трампа с Путиным длился более 2.5 часов.
- Не только футбол. Все важнейшие новости в режиме Live в Telegram UA-Football
Напомним, что Трамп планировал пообщаться с Путиным во вторник и обсудить прекращение войны в Украине.
В Белом доме утверждали, что президент США "полон решимости" заключить соглашение о завершении войны России против Украины.
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Manowar (Харьков)
18.03.2025 в 20:57
Ответить
0
0
Популярное сейчас
- Украина — Бельгия. Плей-офф Лиги наций. Что стоит на кону борьбы и стоит ли волноваться за результат
- Защитник сборной Украины покинул расположение национальной команды
- Челси хочет подписать двух звезд мадридского Реала
- Новый владелец – новые перспективы? Будущее Черноморца под вопросом
- От бывшей звезды Барселоны ушла жена: Даже холодильник был под запретом
- Звезда Бундеслиги остался без невесты накануне свадьбы – причина шокировала всех
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
15 000 грн
2На сайт
5 000 грн
3На сайт
150 000 грн
4На сайт
100 000 грн
Комментарии 3