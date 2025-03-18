Трамп и Путин провели телефонный разговор, который длился более 2,5 часов

Президент США Дональд Трамп и российский правитель Владимир Путин завершили телефонный разговор, который провели 18 марта.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на NBC News.

В Белом доме сказали журналистам, что разговор Трампа с Путиным длился более 2.5 часов.

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Напомним, что Трамп планировал пообщаться с Путиным во вторник и обсудить прекращение войны в Украине.

В Белом доме утверждали, что президент США "полон решимости" заключить соглашение о завершении войны России против Украины.