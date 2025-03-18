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В Кремле заявили, что Трамп поддержал идею Путина о проведении хоккейных матчей между НХЛ и КХЛ

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Трамп провел телефонные переговоры с Путиным

В Кремле заявили, что Трамп поддержал идею Путина о проведении хоккейных матчей между НХЛ и КХЛ

фото из свободных источников

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Президент США Дональд Трамп и российский правитель Владимир Путин 18 марта провели телефонный разговор, который продолжался более 2.5 часов.

Читайте такжеТрамп и Путин провели телефонный разговор, который длился более 2,5 часов

По итогам разговора, Трамп поддержал идею Путина организовать хоккейные матчи в США и России между российскими и американскими игроками, выступающими в НХЛ и КХЛ, сообщает официальный сайт Кремля.

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Интересно, что в декабре 2024 года заместитель комиссионера НХЛ Билл Дэйли заявил, что в ближайшем будущем встречи между североамериканской лигой и клубами КХЛ исключены.

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Комментарии
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fanatSD (донецк)
18.03.2025 в 20:27
два поношенных пи.....са
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Комментарии 1
fanatSD (донецк)
18.03.2025 в 20:27
два поношенных пи.....са
Ответить
1
0

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