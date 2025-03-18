В Кремле заявили, что Трамп поддержал идею Путина о проведении хоккейных матчей между НХЛ и КХЛ

Президент США Дональд Трамп и российский правитель Владимир Путин 18 марта провели телефонный разговор, который продолжался более 2.5 часов.

По итогам разговора, Трамп поддержал идею Путина организовать хоккейные матчи в США и России между российскими и американскими игроками, выступающими в НХЛ и КХЛ, сообщает официальный сайт Кремля.

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Интересно, что в декабре 2024 года заместитель комиссионера НХЛ Билл Дэйли заявил, что в ближайшем будущем встречи между североамериканской лигой и клубами КХЛ исключены.