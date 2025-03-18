В Кремле заявили, что Трамп поддержал идею Путина о проведении хоккейных матчей между НХЛ и КХЛ
Трамп провел телефонные переговоры с Путиным
фото из свободных источников
Президент США Дональд Трамп и российский правитель Владимир Путин 18 марта провели телефонный разговор, который продолжался более 2.5 часов.
По итогам разговора, Трамп поддержал идею Путина организовать хоккейные матчи в США и России между российскими и американскими игроками, выступающими в НХЛ и КХЛ, сообщает официальный сайт Кремля.
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Интересно, что в декабре 2024 года заместитель комиссионера НХЛ Билл Дэйли заявил, что в ближайшем будущем встречи между североамериканской лигой и клубами КХЛ исключены.
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fanatSD (донецк)
18.03.2025 в 20:27
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