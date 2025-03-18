Кремль: Путин дал команду на 30 дней прекратить обстрел энергетики Украины
Трамп и Путин провели телефонный разговор
Getty Images/Global Images Ukraine
В Кремле говорят, что лидер РФ Владимир Путин поддержал предложение президента США Дональда Трампа о взаимном отказе Украины и России от ударов по энергетической инфраструктуре на 30 дней и "отдал соответствующий приказ военным".
Об этом сообщают российские пропагандистские СМИ со ссылкой на пресс-службу Кремля.
"Во время беседы Дональд Трамп выдвинул предложение о взаимном отказе сторон конфликта от ударов на 30 дней по объектам энергетической инфраструктуры. Владимир Путин положительно откликнулся на эту инициативу и сразу дал российским военным соответствующую команду", - говорится в заявлении Кремля.
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Отмечается, что также Путин и Трамп обсудили идею 30-дневного режима прекращения огня на фронте. Как сообщили в пресс-службе Кремля, глава РФ обозначил "ряд существенных моментов", касающихся контроля за прекращением огня по всей линии боевого соприкосновения, а также высказался о необходимости "остановки принудительной мобилизации" в Украине и перевооружения ВСУ.
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