Трамп заявил, что разговор с Путиным был "очень хорошим и продуктивным"
Трамп провел телефонный разговор с Путиным
Getty Images / Global Images Ukraine
Президент США Дональд Трамп охарактеризовал как "хороший и продуктивный" свой разговор с хозяином Кремля Владимиром Путиным 18 марта.
Об этом Трамп написал в своей соцсети Truth Social.
Трамп написал, что его телефонный разговор с Путиным "был очень хорошим и продуктивным".
"Мы договорились о немедленном прекращении огня на всех объектах энергетики и инфраструктуры, имея в виду, что будем быстро работать над полным прекращением огня и, в конце концов, над завершением этой ужасной войны между Россией и Украиной", – добавил он.
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Также, по словам президента США, "были обсуждены многие элементы договора о мире".
"Этот процесс сейчас идет в полную силу, и мы, надеемся, ради Человечества, его завершим!" – подытожил президент США.
Как известно, во время разговора Владимир Путин в очередной раз отверг предложение США о 30-дневном полном прекращении огня, на которое ранее согласилась Украина. Зато он поддержал обещание сторон на 30 дней "воздержаться" от атак на энергетические объекты.
Перед этим разговором в Белом доме утверждали, что президент США "полон решимости" заключить соглашение о завершении войны России против Украины.
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