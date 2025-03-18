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Трамп заявил, что разговор с Путиным был "очень хорошим и продуктивным"

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Трамп провел телефонный разговор с Путиным

Трамп заявил, что разговор с Путиным был "очень хорошим и продуктивным"

Getty Images / Global Images Ukraine

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Президент США Дональд Трамп охарактеризовал как "хороший и продуктивный" свой разговор с хозяином Кремля Владимиром Путиным 18 марта.

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Об этом Трамп написал в своей соцсети Truth Social.

Трамп написал, что его телефонный разговор с Путиным "был очень хорошим и продуктивным".

"Мы договорились о немедленном прекращении огня на всех объектах энергетики и инфраструктуры, имея в виду, что будем быстро работать над полным прекращением огня и, в конце концов, над завершением этой ужасной войны между Россией и Украиной", – добавил он.

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Также, по словам президента США, "были обсуждены многие элементы договора о мире".

"Этот процесс сейчас идет в полную силу, и мы, надеемся, ради Человечества, его завершим!" – подытожил президент США.

Как известно, во время разговора Владимир Путин в очередной раз отверг предложение США о 30-дневном полном прекращении огня, на которое ранее согласилась Украина. Зато он поддержал обещание сторон на 30 дней "воздержаться" от атак на энергетические объекты.

Перед этим разговором в Белом доме утверждали, что президент США "полон решимости" заключить соглашение о завершении войны России против Украины.

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Владимир Путин Дональд Трамп война с россией
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Комментарии
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alex.belogubko (одесса)
18.03.2025 в 21:28
а по людям домам можно стрелять
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Комментарии 1
alex.belogubko (одесса)
18.03.2025 в 21:28
а по людям домам можно стрелять
Ответить
0
0

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