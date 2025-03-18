Депутат и чемпион Беленюк предложил Трампу и Путину место проведения хоккейного матча
Дружковка - хороший вариант
Народный депутат от Слуги народа и Олимпийский Жан Беленюк прокомментировал информацию о том, что президент США Дональд Трамп вроде бы поддержал идею президента РФ Владимира Путина организовать матчи между НХЛ и КХЛ.
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Читайте такжеВ Кремле заявили, что Трамп поддержал идею Путина о проведении хоккейных матчей между НХЛ и КХЛ
"Предлагаю проведение этого матча в разрушенной россиянами ледовой арене города Дружковка", – написал Беленюк.
Отметим, что россияне уничтожили арену в Дружковке в январе 2023 года.
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Опубликовал: Михаил Черныш
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