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Депутат и чемпион Беленюк предложил Трампу и Путину место проведения хоккейного матча

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Дружковка - хороший вариант

Депутат и чемпион Беленюк предложил Трампу и Путину место проведения хоккейного матча

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Народный депутат от Слуги народа и Олимпийский Жан Беленюк прокомментировал информацию о том, что президент США Дональд Трамп вроде бы поддержал идею президента РФ Владимира Путина организовать матчи между НХЛ и КХЛ.

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Читайте такжеВ Кремле заявили, что Трамп поддержал идею Путина о проведении хоккейных матчей между НХЛ и КХЛ

"Предлагаю проведение этого матча в разрушенной россиянами ледовой арене города Дружковка", – написал Беленюк.

Отметим, что россияне уничтожили арену в Дружковке в январе 2023 года.

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Опубликовал: Михаил Черныш
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